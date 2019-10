BSNL ने Smart WiFi Onboading सर्विस किया लॉन्च, अब PayTm से कर सकेंगे वाई-फाई कनेक्ट

नई दिल्ली: सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ( BSNL ) ने अपने ग्राहकों की नई सुविधा के लिए पेटीएम ( PayTm ) के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने इस नई सर्विस को Smart WiFi On boading के नाम से लॉन्च किया है। इस सर्विस के जरिए यूजर्स वाई-फाई को पेटीएम ऐप से कनेक्ट कर सकेंगे। भारत में इस समय बीएसएनएल का सबसे बड़ा वाई-फाई नेटवर्क है। इस पार्टनरशिप के जरिए कंपनी की कोशिश 30,000 से अधीक हॉटस्पॉट के जरिए यूजर्स को इंटरनेट उपलब्ध कराने की है।

यह भी पढ़ें: यहां टीवी पर मिल रही 75% तक की छूट, 5,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदने का मौका

कंपनी के नए वाई-फाई ऑनबोर्ड सर्विस के जरिए बीएसएनएल सिम कार्ड इस्तेमाल करने वाले यूजर्स पेटीएम ऐप के जरिए बीएसएनएल वाई-फाई को कनेक्ट कर सकेंगे। इस सर्विस को नई दिल्ली में हुए एक ईवेंट के दौरान लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के दौरान कंपनी ने कहा कि इस सर्विस के जरिए अब यूजर्स आसानी से पब्लिक वाई-फाई से कनेक्ट हो सकेंगे। इसके साथ ही यूजर्स पेटीएम ऐप की मदद से अपने नंबर रिचार्ज करने के अलावा कई डाटा पैक की खरीदारी भी कर सकेंगे।

यह भी पढ़ें: बेहतर कैमरा और बड़े बैटरी के साथ आते हैं ये 5 बेस्ट बजट रेंज स्मार्टफोन्स, जानें नाम और फीचर्स

Shri P.K. Purwar @CMDBSNL launched smart #WiFi on-boarding solution with @Paytm at India Habitat Center, New Delhi, 3rd October 2019. pic.twitter.com/sri3sHC7cN