Coronavirus की वजह से IT Sector को लगा बड़ा झटका, 99.8% काम ठप

नई दिल्ली: कोरोनावायर के चलते देशभर में लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करा रही हैं, लेकिन इस बीच अगर किस सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) सेक्टर है। इनोवेटिव वेंचर साइकी माइंडमैच की रिसर्च के मुताबिक, आईटी सेक्टर में सिर्फ 0.2 फीसदी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करके बेहतर प्रोडक्टिविटी दे पा रहे हैं, जबकि 99.8 फीसदी लोग घर से काम ( 99.8% workforce in IT sector) करने में पूरी तरह से असमर्थ है। दरअसल, इस रिसर्च के दौरान आईटी सेक्टर में काम करने वाले करीब 10,000 लोगों से इनपुट लिया गया है।

रिमोट वर्किंग के लिए इंगेज करने की जरूर

रिसर्च के मुताबिक, 99.8 फीसदी आईटी कर्मचारियों में कम से कम एक गुण की कमी है, जिसमें सीखने और तलाशने की (95%), प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन स्किल में (65%) और प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में (71%) कमी शामिल है। वहीं 16.97 कर्मचारी चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित है। रिसर्ज के दौरान ये बात कहीं गयी है कि Remote Working यानी घर से काम करने वाले कर्मचारियों पर बारीकी से ध्यान देना और उन्हें इंगेज करने की जरूरत है।

Jio, Airtel और Vodafone के 50 रुपये वाले बेस्ट प्रीपेड प्लान, मिलेगी अनलिमिटेड कॉलिंग व डेटा

सोशल इंटरेक्शन से डरते हैं कर्मचारी

रिसर्च के मुताबिक, Work from Home के दौरान 40.42 फीसदी कर्मचारियों को अपने सवाल के जवाब देने के लिए कार्य करना जरूर हो जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना छोटा या बड़ा है। इसलिए आईटी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए घर से काम करना कोई चैलेंज नहीं है, जब तक वे अपने काम से जुड़े सभी डाउट को क्लियर नहीं करते हैं। रिसर्ज में ये बात भी सामने आयी है कि 12.7 फीसदी आईटी कर्मचारी अपने सोशल इंटरेक्शन पर ज्यादा ध्यान देते है। ऐसे में उनके लिए वर्क फ्रॉम होम एक चुनौती बन जाता है। इनका मानना है कि वो काम से नहीं बल्की सोशल इंटरेक्शन कम होने से डरते हैं।