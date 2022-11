Dish TV लाया Watcho app, एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर मिलेगा ZEE5 से लेकर Disney+ Hotstar का मज़ा, 49 से शुरू होगा प्लान

किस प्लान में क्या मिलेगा खास

सबसे कम कीमत का जो प्लान है उसके लिए आपको सिर्फ 49 रुपये चुकाने पड़ेंगे, जिसमें आपको Watcho, Hungama Play, EPIC ON, Oho Gujrati और Kikk ऐप का एक्सेस मिल जाएगा। इसके बाद आता है 99 रुपये वाला प्लान जिसे सब्सक्राइब करने पर आप Zee5, Watcho, Hoichoi, Hungama Play, EPIC ON, Chaupal, Oho Gujrati और Kikk ऐप का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद दो प्लान के और ऑप्शन मिलते हैं जिनकी कीमत 199 और 299 रुपये है,जिसके तहत आपको Sony LIV, Disney+ Hotstar, Zee5, Watcho, Lionsgate Play, Hoichoi, Hungama Play, EPIC ON, Chaupal, Oho Gujrati, Kikk का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है।