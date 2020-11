Flipkart की दिवाली सेल का आज अंतिम दिन, इन स्मार्टफोन्स पर मिल रहा हजारों रुपए का डिस्काउंट

इस फेस्टिव सीजन में लगभग सभी ई—कॉमर्स कंपनियो पर फेस्टिव सेल चल रही हैं। इन फेस्टिव सेल्स में सभी प्रोडक्ट्स पर ग्राहकों को डिस्काउंट दिया जा रहा है। Flipkart पर भी big Diwali Sale चल रही है। इस सेल में स्मार्टफोन्स पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। कई स्मार्टफोन्स पर तो हजारों रुपए की छूट मिल रही है। बता दें कि यह बिग दिवाली सेल 29 अक्टूबर को शुरू हुई थी और आज 4 नवंबर को इस सेल का अंतिम दिन है। अगर आप भी कोई स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल में आपको कौन—कौन से स्मार्टफोन पर अच्छी डील मिल रही है।

Poco C3 और Poco M2

फिल्पकार्ट की इस सेल में आज आप Poco स्मार्टफोन्स डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। Poco C3 के 3GB रैम + 32GB स्टोरेज वाले स्मार्टफोन पर 500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन के आप सेल में 7,499 रुपये में खरीद सकते हैं। वहीं इसके 4जीबी रैम 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट पर भी 500 रुपए की छूट मिल रही है।

वहीं Poco M2 के 6GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को 500 रुपए के डिस्काउंट के बाद 10,499 रुपए में खरीद सकते हैं।

Motorola one fusion plus

motorola one fusion plus स्मार्टफोन पर 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। इसकी कीमत वैसे तो 17,499 रुपए है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर सेल में यह फोन 16,499 रुपए में खरीदा जा सकता है। साथ ही यह स्मार्टफोन 1,375 रुपए की नो कॉस्ट EMI में भी उपलब्ध है। Axis के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10 पर्सेंट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा।

Realme Narzo 20 Pro

Realme Narzo 20 Pro स्मार्टफोन पर भी 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके 6GB रैम + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपए है, लेकिन सेल में यह 13,999 रुपए में मिल रहा है। इसके 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट पर भी 1000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा।

Realme C11

Realme के C11 स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल में आज 7,499 रुपए के बजाय 6,999 रुपए में खरीदने का मौका मिल रहा है। वहीं Realme 6 स्मार्टफोन 12,999 रुपए की कीमत पर आएगा। यह इसके 4जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत है।

Samsung Galaxy F41

सैमसंग गैलेक्सी F41 स्मार्टफोन पर काफी अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है। सैमसंग का यह स्मार्टफोन सेल के दौरान 14,990 रुपए में मिल रहा है। वहीं फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड ऑफर पर यह स्मार्टफोन सिर्फ 9,860 रुपए में खरीदा जा सकता है।

Vivo V20

वीवो का लेटेस्ट स्मार्टफोन Vivo V20 को भी फ्लिपकार्ट सेल के दौरान डिस्काउंटेड कीमत पर खरीदा जा सकता है। Vivo V20 स्मार्टफोन का 8GB+128GB वेरिएंट को 24,990 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। इस स्मार्टफोन के साथ 2500 रुपए का एडिशनल एक्सचेंज बोनस मिल रहा है।