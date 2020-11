Micromax के इन दो स्मार्टफोन्स की इतनी जबरदस्त डिमांड, सेल से पहले बुक हुए सारे मोबाइल

फ्लिपकार्ट पर इन स्मार्टफोन्स के प्री-ऑर्डर शुरु हो चुके हैं। माइक्रोमैक्स के इन दोनों स्मार्टफोन्स की जबरदस्त डिमांड है। Micromax IN Note 1 और Micromax IN 1b अपने शानदार फीचर्स और कम कीमत की वजह से चाइनीज स्मार्टफोन्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।

स्वदेशी कंपनी माइक्रोमैक्स (Micromax) ने हाल ही अपने दो नए स्मार्टफोन लॉन्च किए। इन्हें भारतीय स्मार्टफोन मेकर कंपवनी ने Micromax IN Note 1 और Micromax IN 1b के नाम से लॉन्च किया। ई—कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर इन स्मार्टफोन्स के प्री-ऑर्डर शुरु हो चुके हैं। माइक्रोमैक्स के इन दोनों स्मार्टफोन्स की जबरदस्त डिमांड है। Micromax IN Note 1 और Micromax IN 1b अपने शानदार फीचर्स और कम कीमत की वजह से चाइनीज स्मार्टफोन्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। माइक्रोमैक्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि IN Note 1 और IN 1b स्मार्टफोन्स को बायर्स का शानदार रिसपॉन्स मिल रहा है।

सभी यूनिट हुईं बुक

माइक्रोमैक्स के IN Note 1 स्मार्टफोन IN 1b स्मार्टफोन की पहली सेल दीवाली के बाद होगी। हालांकि इसकी प्री—बुकिंग शुरू हो चुकी है। इस बीच माइक्रोमैक्स ने एक ट्वीट में दावा किया है कि Micromax In Note 1 और IN 1b स्मार्टफोन्स की इतनी जबरदस्त डिमांड है कि इन दोनों स्मार्टफोन्स की सभी यूनिट बुक हो चुकी हैं। साथ ही कंपनी ने ट्वीट में इन स्मार्टफोन्स को मिल रहे सपोर्ट और प्यार के लिए बायर्स का धन्यवाद व्यक्त किया है।

इस दिन होगी पहली सेल

बता दें कि फिलहाल माइक्रोमैक्स के दोनों स्मार्टफोन्स की सेल अभी आयोजित नहीं की गई है। माइक्रोमैक्स के IN Note 1 स्मार्टफोन की पहली सेल 24 नवंबर को है। वहीं IN 1b स्मार्टफोन की पहली सेल 26 नवंबर को है। इन दोनों स्मार्टफोन्स को Flipkart के साथ—साथ कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी खरीदा जा सकता है।

Micromax In Note 1 के फीचर्स और कीमत

Micromax In Note 1 के फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.7 इंच के फुल HD+ डिस्प्ले दी गई है। इसके कैमरे की बात करें तो रियर पैनल चार कैमरे दिए गए हैं। इसमें प्राइमरी कैमरा 48MP का है। इसके अलावा 5MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 2MP का मैक्रो और 2MP का ही डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसके फ्रंट में 16MP का कैमरा लगा है। फोन को पॉवर देने के लिए इसमें 5,000mAh की बैटरी लगी है, जो 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह स्मार्टफोन दो स्टोरेज ऑप्शन्स- 4GB RAM + 64GB और 4GB RAM + 128GB के साथ आता है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपए है। वहीं, हाई एंड वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपए है।

Micromax In 1b के फीचर्स

इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है। इसके रियर पैनल में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका प्राइमरी सेंसर 13MP का है। इसके अलावा 5MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 8MP का कैमरा दिया गया है। यह स्मार्टफोन भी 5,000mAh की दमदार बैटरी और 10W की फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ आता है। इसके 2GB RAM + 32GB वेरिएंट की कीमत 6,999 रुपए है। वहीं 4GB RAM + 64GB वेरिएंट की कीमत 7,999 रुपए है।