पॉकेट से बिना फोन निकाले कर पायेंगे कॉल, 24 घंटे आपके दिल का रखेंगी ध्यान, आ गई ये दो नई स्मार्टवॉच

Published: May 09, 2023 11:06:11 am Submitted by: Bani Kalra

Smartwatches: कम कीमत में अगर आप नई SmartWatch खरीदने की सोच रहे हैं तो U and I ने भारत में अपनी दो नई स्मार्टवॉचेज़ MY BEATS 2.0 और My Life Series को लॉन्च कर दिया है।







