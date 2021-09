Xiaomi बना दुनिया में स्मार्ट फिटनेस बैंड का नंबर 1 ब्रांड, Apple को छोड़ा पीछे

नई दिल्ली। चाइनीज़ कंपनी शाओमी (Xiaomi) की दुनियाभर में बढ़ती लोकप्रियता के बारे में सभी गैजेट्स लवर्स जानते हैं। पिछले कुछ सालों में शाओमी की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ी है। इसके पीछे कारण है शाओमी के प्रॉडक्ट्स में मिलने वाले आकर्षक फीचर्स और समय-समय पर नए गैजेट्स लॉन्च करते रहना। कुछ समय पहले ही शाओमी में दुनिया की टॉप स्मार्टफोन ब्रांड्स की लिस्ट में सैमसंग (Samsung) को पीछे छोड़ा था। और अब शाओमी ने हाल ही में गैजेट्स की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। शाओमी ने स्मार्ट फिटनेस बैंड के मार्केट में अमरीकी कंपनी ऐप्पल (Apple) को पीछे छोड़ते हुए इस लिस्ट में पहला स्थान हासिल कर लिया है। इस बारे में Canalys ने ट्वीट करके रिपोर्ट जारी की और इसमें 2020 के Q2 के मार्केट शेयर और शिपमेंट के आंकड़ों की जानकारी दी साथ ही 2021 के Q2 के मार्केट शेयर और शिपमेंट के आंकड़ों की जानकारी दी।

⌚: #Xiaomi overtook #Apple to become the top-shipping wearable band vendor in Q2 2021, driven by the release of the Mi Band 6 which is hailed as "a more compelling device than its predecessor" @Canalys Research Analyst Cynthia Chen.https://t.co/XsneanAi6T pic.twitter.com/38iG6Del4a