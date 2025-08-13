CG Accident; 2 बाइक की आपस में टक्कर, हैलमेट पहनने के बाद भी युवक की मौत

हादसे के तुरंत बाद राहगीरों ने 108 एंबुलेंस बुलाकर दोनों को मैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां देवसागर की मृत घोषित कर दिया गया। जबकि घायल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जान बचाने के लिए लगातार इलाज चल रहा है। घायल और मारने वाले, दोनों ने हैलमेट पहन रखा था। तेज रफ़्तार की वजह से उन्हें सिर के साथ शरीर के कई अंगों में गहरी चोटें आईं, जो घातक साबित हुईं।