CG Accident; 2 बाइक की आपस में टक्कर, हैलमेट पहनने के बाद भी युवक की मौत

CG Accident; तहसील मुख्यालय मैनपुर से लगभग 28 किमी दूर नेशनल हाइवे पर जुगाड़ के पास मंगलवार को 2 बाइक की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हैलमेट पहनने के बावजूद मृतक को सिर में गंभीर चोट आई थी। घटना में एक अन्य युवक भी घायल हुआ है। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, देवसागर प्रधान (57) उदंती गांव के रहने वाले थे। मंगलवार को वे अपनी बाइक पर बिरला वाइट सीमेंट लेकर मैनपुर साप्ताहिक बाजार से लौट रहे थे, ताकि घर की पुताई कर सकें। दूसरी बाइक पर परमेश्वर सोनवानी, यदु राम सोनवानी और खीर सिंह नागेश सवार थे।
हादसे के तुरंत बाद राहगीरों ने 108 एंबुलेंस बुलाकर दोनों को मैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां देवसागर की मृत घोषित कर दिया गया। जबकि घायल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जान बचाने के लिए लगातार इलाज चल रहा है। घायल और मारने वाले, दोनों ने हैलमेट पहन रखा था। तेज रफ़्तार की वजह से उन्हें सिर के साथ शरीर के कई अंगों में गहरी चोटें आईं, जो घातक साबित हुईं।
इस दुर्घटना ने सड़क पर स्पीड और सुरक्षा को नजरअंदाज करने के खतरों को फिर से उजागर किया है। ग्रामीणों का कहना है कि तेज रफ़्तार और ओवरटेकिंग की वजह से हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने स्पीड ब्रेकर, सड़क चौड़ीकरण और ट्रैफिक कंट्रोल की मांग की है।
जुगाड़ थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों बाइकों की तेज रतार दुर्घटना की मुय वजह थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।