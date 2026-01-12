भूत-प्रेत की अफवाहों से दहशत… यहां एक-एक करके स्कूल छोड़ रहे बच्चे, आखिर क्या है सच्चाई? जानें

छात्रा हुमेश्वरी ने पत्रिका को बताया कि ‘‘जब से मैं यहां पढऩे गई हूं, तब से मेरे साथ कई अजीब घटनाएं हो रही हैं। कई बार मैं दो घंटे तक बेहोश रही, और एक रात 1 बजे वाशरूम के लिए उठी तो सफेद कपड़े में कोई खड़ा था, लेकिन वापसी पर वह गायब हो गया। स्टाफ ने मुझे धमकाकर चुप रहने को कहा। अंतत: मैंने अपने माता-पिता को जानकारी दी और उन्होंने मुझे हॉस्टल से घर ले आए।