Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गरियाबंद

CG News: करंट लगने से 8 साल के मासूम की मौत, गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन

CG News: कई घरों के ऊपर से हाईटेंशन लाइनें गुजर रही हैं, और इसके बारे में कई बार शिकायतें की जा चुकी थीं, लेकिन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

less than 1 minute read
Google source verification

गरियाबंद

image

Love Sonkar

Nov 04, 2025

CG News: करंट लगने से 8 साल के मासूम की मौत, गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन

बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन (Photo Patrika)

CG News: दमानी कॉलोनी में शुक्रवार को 8 साल की मासूम अरहमा खान की करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना ने इलाके में गुस्से और मातम का माहौल बना दिया। शनिवार को गुस्साए नागरिकों और मुस्लिम समाज के लोगों ने बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि क्षेत्र में कई घरों के ऊपर से हाईटेंशन लाइनें गुजर रही हैं, और इसके बारे में कई बार शिकायतें की जा चुकी थीं, लेकिन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

स्थानीय मुस्लिम समाज के सदस्य अल्तमस सिद्दीकी, सफी भाई, नूरुल रिजवी, सरपंच जयभोले, रविंद्र सिंह और अन्य नागरिकों ने भी मुआवजे की तत्काल वितरण की मांग की।

इस दुखद घटना के बाद सभी का कहना था, ’’मासूम की जान ने सबको झकझोर दिया है। अब हमें उमीद है कि विधायक और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से भविष्य में ऐसी कोई दुखद घटना नहीं होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 10:51 am

Published on:

04 Nov 2025 10:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG News: करंट लगने से 8 साल के मासूम की मौत, गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

गरियाबंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता, तीन स्थानों से नक्सलियों के डंप विस्फोट सामग्री बरामद

CG News: पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता, तीन स्थानों से नक्सलियों के डंप विस्फोट सामग्री बरामद
गरियाबंद

CG News: पर्यटकों के लिए फिर से खुला बारनवापारा, जानें इस बार क्या हैं मुख्य आकर्षण

CG News: पर्यटकों के लिए फिर से खुला बारनवापारा, जानें इस बार क्या हैं मुख्य आकर्षण
गरियाबंद

CG News: धान खरीदी केंद्र की मांग को लेकर किसानों ने नेशनल हाईवे घेरा, चार घंटे तक किया चक्काजाम

CG News: धान खरीदी केंद्र की मांग को लेकर किसानों ने नेशनल हाईवे घेरा, चार घंटे तक किया चक्काजाम
गरियाबंद

CG News: नहीं बदलेगा राजिम रेलवे स्टेशन का नाम, रेलवे ने कहा- कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं

CG News: नहीं बदलेगा राजिम रेलवे स्टेशन का नाम, रेलवे ने कहा- कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं
गरियाबंद

रेत दो या आवास बनाकर दो… SDM पर 10 हजार रिश्वत मांगने का आरोप, 10 किमी पैदल चलकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन

नाराज ग्रामीणों की 10 किमी पदयात्रा कर मैनपुर पहुंचे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
गरियाबंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.