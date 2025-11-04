CG News: करंट लगने से 8 साल के मासूम की मौत, गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन

बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन (Photo Patrika)
CG News: दमानी कॉलोनी में शुक्रवार को 8 साल की मासूम अरहमा खान की करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना ने इलाके में गुस्से और मातम का माहौल बना दिया। शनिवार को गुस्साए नागरिकों और मुस्लिम समाज के लोगों ने बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि क्षेत्र में कई घरों के ऊपर से हाईटेंशन लाइनें गुजर रही हैं, और इसके बारे में कई बार शिकायतें की जा चुकी थीं, लेकिन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
स्थानीय मुस्लिम समाज के सदस्य अल्तमस सिद्दीकी, सफी भाई, नूरुल रिजवी, सरपंच जयभोले, रविंद्र सिंह और अन्य नागरिकों ने भी मुआवजे की तत्काल वितरण की मांग की।
इस दुखद घटना के बाद सभी का कहना था, ’’मासूम की जान ने सबको झकझोर दिया है। अब हमें उमीद है कि विधायक और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से भविष्य में ऐसी कोई दुखद घटना नहीं होगी।
