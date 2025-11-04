CG News: करंट लगने से 8 साल के मासूम की मौत, गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन

CG News: दमानी कॉलोनी में शुक्रवार को 8 साल की मासूम अरहमा खान की करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना ने इलाके में गुस्से और मातम का माहौल बना दिया। शनिवार को गुस्साए नागरिकों और मुस्लिम समाज के लोगों ने बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।