गरियाबंद

Naxal Surrender: देर हुई, तो शायद फिर कभी मुलाकात न हो पाए… परिवार की भावुक अपील के बाद 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर

Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित गरियाबंद जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जिले में कुल 9 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है।

गरियाबंद

image

Khyati Parihar

Jan 19, 2026

9 नक्सलियों ने किया सरेंडर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

9 नक्सलियों ने किया सरेंडर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित गरियाबंद जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जिले में कुल 9 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 6 महिला और 3 पुरुष नक्सली शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में बलदेव और डीवीसी मेंबर अंजू जैसे मुख्य नक्सली शामिल हैं, जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था।

बलदेव और अंजू समेत 9 नक्सली ने किया आत्मसमर्पण

पुलिस ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का विवरण जारी किया है। इसमें बलदेव उर्फ वामनवट्टी उर्फ बलदेव मासा (35 वर्ष) डीवीसीएम पद पर था और सीनापाली एरिया में सक्रिय था। बलदेव ने एसएलआर राइफल के साथ सरेंडर किया। वहीं, अंजू उर्फ कविता ने इंसास राइफल के साथ आत्मसमर्पण किया। इसके अलावा सरुपा, रतना, गोविंदा उर्फ रंजिता, सोनी उर्फ बुधरी, उर्षा, नविता और डमरु भी हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने वालों में शामिल हैं।

देखें Video

परिवार की भावुक अपील

दो दिन पहले ऊषा उर्फ संगीता और बलदेव उर्फ बामन से उनके परिजनों ने घर वापस लौटने की भावुक अपील की थी। यह वीडियो तेलुगु और गोंडी भाषा में बताया जा रहा है। वीडियो में ऊषा के भाई आबूला गंगैया ने नम आंखों और हाथ जोड़कर अपनी बहन से अपील की है कि वह वापस लौट आए। घर का आंगन सूना है और मां की ममता उसे पुकार रही है। परिवार को डर है कि अगर अब देर हुई, तो शायद फिर कभी मुलाकात न हो पाए।

Published on:

19 Jan 2026 05:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / Naxal Surrender: देर हुई, तो शायद फिर कभी मुलाकात न हो पाए… परिवार की भावुक अपील के बाद 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर

गरियाबंद

छत्तीसगढ़

