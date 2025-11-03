CG News: पर्यटकों के लिए फिर से खुला बारनवापारा, जानें इस बार क्या हैं मुख्य आकर्षण

बारनवापारा केवल वन्यजीव प्रेमियों के लिए ही नहीं बल्कि प्रकृति और शांति के चाहने वालों के लिए भी एक आदर्श स्थल है। यहां की वादियों में फैली हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और सघन वनों की प्राकृतिक सुंदरता एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है। पर्यटकों के लिए अभ्यारण्य परिसर एवं आसपास स्थित इको टूरिज्म रेसॉर्ट्स एवं विश्राम गृहों में रहने की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई है। जहां वे प्रकृति की गोद में सुकून भरे पल बिता सकते हैं। वन विभाग द्वारा पर्यटकों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित सुरक्षा एवं संरक्षण नियमों का पालन करें ताकि वन्य जीवों की सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सके।