CG News: पर्यटकों के लिए फिर से खुला बारनवापारा, जानें इस बार क्या हैं मुख्य आकर्षण

बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य (Photo Patrika)
CG News: बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य रायपुर से लगभग दो घंटे की दूरी पर स्थित छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख वन्यजीव गंतव्य है। जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह अभयारण्य शनिवार से पर्यटकों के लिए पुन: खुल गया है। वर्षा ऋतु में यहां पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगाई गई थी।
बारिश खत्म होने के बाद अभयारण्य की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। इस बार अभ्यारण्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए तीन प्रवेश द्वार पकरीद, बरबसपुर और रवान निर्धारित किए गए हैं जिनसे सफारी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जंगल सफारी के दौरान पर्यटक यहां की समृद्ध वन संपदा और विविध जीव जंतुओं को नजदीक से देखने का रोमांच अनुभव कर सकेंगे।
बारनवापारा केवल वन्यजीव प्रेमियों के लिए ही नहीं बल्कि प्रकृति और शांति के चाहने वालों के लिए भी एक आदर्श स्थल है। यहां की वादियों में फैली हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और सघन वनों की प्राकृतिक सुंदरता एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है। पर्यटकों के लिए अभ्यारण्य परिसर एवं आसपास स्थित इको टूरिज्म रेसॉर्ट्स एवं विश्राम गृहों में रहने की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई है। जहां वे प्रकृति की गोद में सुकून भरे पल बिता सकते हैं। वन विभाग द्वारा पर्यटकों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित सुरक्षा एवं संरक्षण नियमों का पालन करें ताकि वन्य जीवों की सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सके।
मुख्य आकर्षणों में तेंदुआ, भालू, गौर, कृष्णमृग सहित कई अन्य स्तनधारी प्रजातियां और 200 से अधिक पक्षी प्रजातियां शामिल हैं, जो इस क्षेत्र की पारिस्थितिक समृद्धि को दर्शाती हैं। इस वर्ष विशेष रूप से तैयार किया गया, लेपर्ड सफारी जोन पर्यटकों के लिए एक नया और रोमांचक अनुभव प्रदान करेगा।
बड़ी खबरेंView All
गरियाबंद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग