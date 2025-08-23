CG News: शिक्षक से 10 हजार की घूस मांगी, सलाखों के पीछे पंहुचा रिश्वतखोर बाबू

एसीबी ने योजना बनाकर बाबू को घूस लेते ही पकड़ लिया। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। सूत्रों के अनुसार आरोपी बाबू लंबे समय से शिक्षकों से मेडिकल बिल और अन्य कार्यों में अवैध वसूली करता आ रहा था। अब उसके पुराने कारनामों की भी जांच शुरू हो गई है। एसीबी का सत साफ संदेश है- अब चाहे बाबू हो या अफसर, रिश्वत लेने का मन बनाया तो याद रखना होगा कि एसीबी की नजर हर जगह है। रिश्वत ली तो सीधा जेल तय है।