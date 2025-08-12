आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, 13 को देंगे धरना, पूरी नहीं हुई मांग तो करेंगे उग्र आंदोलन

CG Protest: छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका कल्याण संघ ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि अगर लंबित मांगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की रफ्तार और तेज होगी। ( CG News ) प्रदेशव्यापी आव्हान पर 13 अगस्त को छुरा ब्लॉक मुख्यालय में एक दिवसीय ध्यानाकर्षण धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसकी औपचारिक सूचना ब्लॉक के अनुभागीय अधिकारी को भेज दी गई है।
संघ का कहना है कि वर्षों से बार-बार मांग रखने के बावजूद सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं हो रही, जिससे हजारों कार्यकर्ता और सहायिकाएं नाराज हैं। संघ ने यह भी आरोप लगाया कि पोषण ट्रैकर ऐप की समस्याओं पर कई बार लिखित व मौखिक शिकायत दी गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। इस एक दिवसीय प्रदर्शन के माध्यम से कार्यकर्ता सरकार और प्रशासन को अंतिम चेतावनी देना चाहती हैं। अगर 13 अगस्त के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो आंदोलन को जिला व प्रदेश स्तर पर और व्यापक बनाया जाएगा।
जब तक यह नहीं दे रहे तब तक मध्यप्रदेश की तर्ज पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मानदेय वृद्धि दी जाए।
पर्यवेक्षक भर्ती तुरंत निकाली जाए, आयु सीमा बंधन हटाया जाए, 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति दी जाए, सहायिकाओं को 100 प्रतिशत पदोन्नति का अवसर मिले और सभी बंधन खत्म हों।
बार-बार ऐप वर्जन बदलने से काम में रुकावट, मोबाइल न होने से नया वर्ज़न सपोर्ट न करना, सरकार मोबाइल उपलब्ध कराए और नेट खर्च बढ़ाए। इसके अलावा नए वर्ज़न का प्रशिक्षण न मिलना, हितग्राहियों के आधार कार्ड अपलोड न होना, कई हितग्राही ओटीपी बताने से मना करते हैं, जिससे बैंक खातों से पैसे निकलने की घटनाएं आदि प्रमुख है।