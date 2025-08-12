आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, 13 को देंगे धरना, पूरी नहीं हुई मांग तो करेंगे उग्र आंदोलन

संघ का कहना है कि वर्षों से बार-बार मांग रखने के बावजूद सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं हो रही, जिससे हजारों कार्यकर्ता और सहायिकाएं नाराज हैं। संघ ने यह भी आरोप लगाया कि पोषण ट्रैकर ऐप की समस्याओं पर कई बार लिखित व मौखिक शिकायत दी गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। इस एक दिवसीय प्रदर्शन के माध्यम से कार्यकर्ता सरकार और प्रशासन को अंतिम चेतावनी देना चाहती हैं। अगर 13 अगस्त के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो आंदोलन को जिला व प्रदेश स्तर पर और व्यापक बनाया जाएगा।