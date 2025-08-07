CG News: बच्चे रोते रहेतलाशता रहा पति, अगले दिन मिली पत्नी की लाश

यह सुनकर अमृत यादव तत्काल घर लौटा। पूरे दिन पत्नी की तलाश करता रहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बुधवार सुबह बरन डोंगरे के टिकरा बाड़ी में झाड़ियों के बीच उषा का शव मिला। इस खबर से गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के बयान लिए हैं। अभी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने बताया कि हर एंगल से जांच की जा रही है, जिसमें हत्या, आत्महत्या और दुर्घटना जैसे पहलु शामिल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की विशेष टीम जांच में लगी है। परिजनों और ग्रामीणों से भी साक्ष्य और जानकारी जुटाई जा रही है।