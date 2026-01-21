CG News: महाराष्ट्र से 400 किमी की उड़ान भरकर छत्तीसगढ़ आया गिद्ध, वन विभाग ने किया सफल रेस्क्यू

जांच में यह खुलासा हुआ कि गिद्ध की पीठ पर माइक्रो ट्रांसमीटर और जीपीएस डिवाइस लगी हुई थी, जिससे उसकी उड़ान और गंतव्य का पूरा ट्रैक वन विभाग को पता चल सका। इसके आधार पर गिद्ध की वास्तविक स्थिति और उसकी लंबी यात्रा की जानकारी सामने आई। वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिद्ध को जंगल सफारी परिसर में सुरक्षित स्थान पर लाकर प्राथमिक देखभाल और इलाज शुरू किया। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि गिद्ध की देखभाल के लिए वन विभाग के डॉक्टर डॉ. जडिया और डॉ. ऋचा ने मिलकर उसकी निगरानी की।