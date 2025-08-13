Ayushman Vaya Vandana Yojana: 70 से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, ऐसे करें आवेदन

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय, मंत्रीमंडल सहित सभी उच्च कार्यालयों से मिलने वाले आदेशों और जनदर्शन/ जनशिकायत/ पीजी पोर्टल/सीपी ग्राम के मामलों का समय पर निराकरण अनिवार्य है। बैठक में वय वंदना योजना की भी समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने कहा कि बुजुर्गों के लिए विशेष अभियान चलाकर वय वंदना स्वास्थ्य कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। ये कार्ड धारकों को सर्वसामान्य आयुष्मान कार्ड के अतिरिक्त 5 लाख रुपए तक इलाज की अतिरिक्त सुविधा देता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन बुजुर्गों ने अब तक यह कार्ड नहीं बनवाया, उनके हस्ताक्षर लेने के लिए विशेष अभियान चलाएं। इस दौरान अपर कलेक्टर प्रकाश राजपूत, नवीन भगत, पंकज डाहिरे, सभी एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ और अन्य जिला अधिकारी मौजूद रहे।