गरियाबंद

CG News: 10 फीट की दीवार फांद घर में घुसा तेंदुआ, 4 बकरियों का किया शिकार

CG News: एक बछड़े पर भी हमला कर दिया। बछड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया है। कुछ महीने पहले भी इसी गांव के पंडरीपानी मोहल्ले में एक तेंदुए ने घर में घुसकर ग्रामीण पर हमला कर दिया था।

गरियाबंद

Love Sonkar

Aug 21, 2025

CG News: 10 फीट की दीवार फांद घर में घुसा तेंदुआ, 4 बकरियों का किया शिकार
10 फीट की दीवार फांद घर में घुसा तेंदुआ (Photo Patrika)

CG News: छुरा वन परिक्षेत्र के भरूवामुड़ा गरांव में बीती रात एक तेंदुआ गांव में घुस आया। एक किसान के घर में हमला कर चार बकरियों को मार डाला। घटना से पूरे गांव में डर और दहशत का माहौल है।

तेंदुआ करीब 10 फीट ऊंची दीवार फांदकर किसान के घर में घुसा। वहां मौजूद भीखम मरकाम ने किसी तरह कमरे के अंदर छिपकर जान बचाई। हमले में चार बकरियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक बकरी घायल हो गई है। इसी दौरान पास के जंगल में चरवाहा जब गाय-बछड़ा चरा रहा था, तब तेंदुए ने एक बछड़े पर भी हमला कर दिया। बछड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया है। कुछ महीने पहले भी इसी गांव के पंडरीपानी मोहल्ले में एक तेंदुए ने घर में घुसकर ग्रामीण पर हमला कर दिया था।

ग्रामीण बुरी तरह घायल हुआ था। अब फिर तेंदुआ घर के अंदर तक घुस रहा है, जिससे गांव के लोग अपने ही घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब रात में घर से बाहर निकलने से पहले डर लगता है। कई लोग तो बाहर के दरवाजों के साथ अंदर के कमरों में भी ताले लगाकर सोने को मजबूर हैं। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम गांव पहुंची। मौके पर हालात का जायजा लिया गया। ग्रामीणों को उम्मीद है कि वन विभाग जल्द कोई ठोस कदम उठाएगा और उन्हें तेंदुए के आतंक से राहत दिलाएगा।

21 Aug 2025 10:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG News: 10 फीट की दीवार फांद घर में घुसा तेंदुआ, 4 बकरियों का किया शिकार

