CG News: 10 फीट की दीवार फांद घर में घुसा तेंदुआ, 4 बकरियों का किया शिकार

ग्रामीण बुरी तरह घायल हुआ था। अब फिर तेंदुआ घर के अंदर तक घुस रहा है, जिससे गांव के लोग अपने ही घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब रात में घर से बाहर निकलने से पहले डर लगता है। कई लोग तो बाहर के दरवाजों के साथ अंदर के कमरों में भी ताले लगाकर सोने को मजबूर हैं। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम गांव पहुंची। मौके पर हालात का जायजा लिया गया। ग्रामीणों को उम्मीद है कि वन विभाग जल्द कोई ठोस कदम उठाएगा और उन्हें तेंदुए के आतंक से राहत दिलाएगा।