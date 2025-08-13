CG News: बारिश के लिए मेंढक-मेंढकी की शादी,बर्तन में पानी भरकर भगवान की प्रतिमा को डुबाने जैसे टोटके

किसान खासे चिंतित हैं। यही वजह है कि किसानों ने बारिश के लिए अब टोटके आजमाना शुरू किया है। कई गांवों में पखवाड़ेभर के भीतर कई जगहों पर रामधुनि का आयोजन किया जा चुका है। वहीं, क्षेत्र के दर्जनों किसानों व क्षेत्रवासियों ने बेहतर बारिश की आस में टोटके के रूप मे घरों के भगवान की प्रतिमाओं को पानी से भरे बर्तनों के भीतर डाल दिया है। किसानों ने बताया कि बारिश न होने से सालभर की मेहनत के साथ उनके परिवार को दाने-दाने के लिए मोहताज होना पड़ सकता है। एक तरह से अकाल जैसी नौबत नजर आ रही है। किसानों को भरोसा है कि टोटकों से भगवान प्रसन्न होंगे और अच्छी बारिश होगी। इससे फसलों के साथ किसानों की आमदनी भी बच जाएगी।