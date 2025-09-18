CG News: एक शिक्षक के भरोसे मिडिल स्कूल, 176 बच्चों का भविष्य अंधकार में, जानें क्या कहते हैं अधिकारी

CG News: राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का हक व अनिवार्य शिक्षा जैसे कानून बनाने के बावजूद जिले के अंतिम छोर पर बसे गांव के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। वहीं, एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों को अपग्रेड कर रही है। लेकिन आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जो अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही हालत एक स्कूल बलौदाबाजार विकासखण्ड के अंतिम छोर पर बसे गांव पण्डरिया के पूर्व माध्यमिक शाला पण्डरिया का है। यहां पढ़ाने के लिए केवल एक शिक्षक के भरोसे 176 छात्रों का भविष्य है, जो कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई करा रहे हैं।