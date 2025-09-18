Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गरियाबंद

CG News: एक शिक्षक के भरोसे मिडिल स्कूल, 176 बच्चों का भविष्य अंधकार में, जानें क्या कहते हैं अधिकारी

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों को अपग्रेड कर रही है। लेकिन आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जो अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं।

गरियाबंद

Love Sonkar

Sep 18, 2025

CG News: खून से लाल हुई नेशनल हाईवे, एक दिन में 2 दुर्घटनाएं 2 की जान गई, 1 घायल

CG News: राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का हक व अनिवार्य शिक्षा जैसे कानून बनाने के बावजूद जिले के अंतिम छोर पर बसे गांव के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। वहीं, एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों को अपग्रेड कर रही है। लेकिन आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जो अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही हालत एक स्कूल बलौदाबाजार विकासखण्ड के अंतिम छोर पर बसे गांव पण्डरिया के पूर्व माध्यमिक शाला पण्डरिया का है। यहां पढ़ाने के लिए केवल एक शिक्षक के भरोसे 176 छात्रों का भविष्य है, जो कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई करा रहे हैं।

गौरतलब हो कि पूर्व माध्यमिक शाला पण्डरिया में तीन शिक्षक हुआ करते थे। लेकिन एक शिक्षक अरूण कुमार साहू विभागीय बीएड प्रशिक्षण में वर्ष 2024 से चले गए हैं। वहीं एक शिक्षक राजेन्द्र दास मानिकपुरी ज्वाईन करते ही अपर कलेक्टर कार्यालय में ऑफिस अटैच है। केवल एक शिक्षक रामचन्द्र श्रीवास के द्वारा मिडिल स्कूल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि पूर्व माध्यमिक शाला में हाई स्कूल भी संचालित होता है, जिसमें से शिक्षक अपने-अपने विषय के आधार पर टाइम टेबल बनाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं।

मिडिल स्कल के शिक्षक रामचन्द्र श्रीवास हिन्दी, अंग्रेजी विषय पढ़ा रहे हैं, तो शेष विषयों की पढ़ाई हाई स्कूल के शिक्षकों के द्वारा व्यवस्था के तहत पढ़ाई जा रही है। जब हमने मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से इस मामले को लेकर बात की तो वहां के अध्ययनरत छात्र सौरभ पटेल कक्षा 7वीं, व कक्षा 6वीं की छात्रा प्रज्ञा पटेल ने बताया कि हमारे विद्यालय में केवल एक ही शिक्षक है। शिक्षकों की कमी की वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है। जो एक शिक्षक है जिसके द्वारा यहां संचालित होने वाली सभी कक्षा में आते हैं, पढ़ाई कराते हैं और बीच-बीच में हाई स्कूल के शिक्षक पढ़ाई कराने क्लास आते है।

वहीं दूसरी ओर इस स्कूल में अपने बच्चों को भेजने वाले अभिभावक भी परेशान हैं। उनका कहना है कि बच्चों की जिस तरह से पढ़ाई हो रही है उससे उनका भविष्य खतरे में है। बच्चों को बेस पढ़ाई की आवश्यकता है, बेस मजबूत रहेगा तभी विद्यार्थी आगे जाकर सफल हो पाएंगे। ग्राम पण्डरिया के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि मिडिल स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार के पास दो बार लिखित में शिकायत की जा चुकी है। उनके द्वारा केवल आश्वासन ही मिल रहा है। लेकिन अभी तक शिक्षक की व्यवस्था नहीं हो पाई है। शिक्षक की कमी के वजह से यहां के बच्चों की

आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, पण्डरिया में शिक्षक की कमी है तो दिखवा लेता हूं।

संजय गुहे, जिला शिक्षा अधिकारी, बलौदाबाजार

मिडिल स्कूल पण्डरिया में तीन शिक्षक पदस्थ थे। जिनमें से एक शिक्षक विभागीय बी.एड प्रशिक्षण के लिए चला गया है। दूसरा शिक्षक राजेन्द्र दास मानिकपुरी अपर कलेक्टर कार्यालय में ऑफिस अटैच कर दिया है। शिक्षक की कमी के चलते हाई स्कूल के शिक्षकों के द्वारा टाइम टेबल बनाकर बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है।

रामचन्द्र श्रीवास, शिक्षक

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 10:53 am

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG News: एक शिक्षक के भरोसे मिडिल स्कूल, 176 बच्चों का भविष्य अंधकार में, जानें क्या कहते हैं अधिकारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.