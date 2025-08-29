CG News: मोदी की गारंटी खोजने आज रायपुर कूच करेंगे एनएचएम संविदा कर्मचारी, 10 सूत्री मांगों पर 11वें दिन भी जारी रहा आंदोलन

प्रदेश प्रतिनिधि भूपेश साहू और भूपेंद्र सिन्हा ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने मोदी की गारंटी के तहत एनएचएम कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का वादा किया था। लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला है, इसलिए कर्मचारियों को मजबूरन यह अभियान शुरू करना पड़ा। जिला संघ सचिव कमलेश्वर ढीढ़ी के अनुसार, इस अभियान में शुक्रवार को सभी कर्मचारी अपने-अपने जिलों से रायपुर की ओर रवाना होंगे। मार्ग में आए शहरों व गांवों में मोदी की गारंटी की वास्तविकता जानने के लिए पैफलेट बांटे जाएंगे। संघ राज्यभर में 2 लाख पैफलेट वितरित करने की योजना पर काम कर रहा है। इस माध्यम से कर्मचारी अपने घर, रिश्तेदार, दुकानदारों और राहगीरों को अपनी तकलीफ भी बताएंगे।