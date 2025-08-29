Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गरियाबंद

CG News: मोदी की गारंटी खोजने आज रायपुर कूच करेंगे एनएचएम संविदा कर्मचारी, 10 सूत्री मांगों पर 11वें दिन भी जारी रहा आंदोलन

CG News: कर्मचारी अपने-अपने जिलों से रायपुर की ओर रवाना होंगे। मार्ग में आए शहरों व गांवों में मोदी की गारंटी की वास्तविकता जानने के लिए पैफलेट बांटे जाएंगे।

गरियाबंद

Love Sonkar

Aug 29, 2025

CG News: मोदी की गारंटी खोजने आज रायपुर कूच करेंगे एनएचएम संविदा कर्मचारी, 10 सूत्री मांगों पर 11वें दिन भी जारी रहा आंदोलन
एनएचएम संविदा कर्मचारी (Photo Patrika)

CG News: राज्य के लगभग 16 हजार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अब मोदी की गारंटी खोज अभियान के तहत राजधानी रायपुर की ओर कूच करेंगे। यह आंदोलन 18 अगस्त से शुरू हुआ। गुरुवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का ग्यारहवां दिन था। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने चुनाव में वादे किए थे, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।

प्रदेश प्रतिनिधि भूपेश साहू और भूपेंद्र सिन्हा ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने मोदी की गारंटी के तहत एनएचएम कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का वादा किया था। लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला है, इसलिए कर्मचारियों को मजबूरन यह अभियान शुरू करना पड़ा। जिला संघ सचिव कमलेश्वर ढीढ़ी के अनुसार, इस अभियान में शुक्रवार को सभी कर्मचारी अपने-अपने जिलों से रायपुर की ओर रवाना होंगे। मार्ग में आए शहरों व गांवों में मोदी की गारंटी की वास्तविकता जानने के लिए पैफलेट बांटे जाएंगे। संघ राज्यभर में 2 लाख पैफलेट वितरित करने की योजना पर काम कर रहा है। इस माध्यम से कर्मचारी अपने घर, रिश्तेदार, दुकानदारों और राहगीरों को अपनी तकलीफ भी बताएंगे।

कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री के बयान को भी खारिज किया, जिसमें यह कहा गया कि 10 सूत्री मांगों में से पांच पूरी की जा चुकी हैं। उनका कहना है कि यह भ्रमित करने वाला बयान है। केवल एक मांग संवैतनिक चिकित्सा अवकाश पर सर्कुलर मिला है, बाकी किसी पर कोई लिखित आदेश नहीं है। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित मिरी, महासचिव कौशलेश तिवारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हेमंत सिन्हा, संगठन प्रभारी एवं कोषाध्यक्ष डॉ. रविशंकर दीक्षित, कार्यकारी अध्यक्ष श्याम मोहन दुबे, प्रदेश मीडिया प्रभारी पूरन दास आनंद आदि हैं। गरियाबंद में जिलाध्यक्ष अमृत राव भोंसले, उपाध्यक्ष लबोदर महतो के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया जा रहा है।

सरकार की ओर से प्रचारित तथ्य गलत, भ्रामक

गरियाबंद जिला मुख्यालय में जारी आंदोलन में ब्लॉक अध्यक्ष धीरज शर्मा, गौरव यादव, पुष्पा कुर्रे, गोविंद यादव, सौरभ पांडेय, ब्लॉक संरक्षक गणेश सोनी, शेखर धुर्वे, उमेश सोनी, सुचित्रा नागेश आदि शामिल हैं। कर्मचारियों ने कहा कि मांग पूरी होने के संबंध में सरकार द्वारा प्रचारित तथ्य गलत हैं। आंदोलन की मांगें स्पष्ट हैं और पूरा समर्थन चाहिए।

कर्मचारियों ने दुख जताया कि 20 साल से संगठित रूप से काम करने वाले संविदा कर्मचारी स्थाईकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर, ग्रेड पे, वेतन वृद्धि, अनुकंपा नियुक्ति आदि मांगों के बावजूद अनसुने हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र पर जिमेदारी डाला जाना गलत है। स्वास्थ्य का मामला राज्य सरकार के नियंत्रण में है और राज्य को इच्छाशक्ति दिखानी चाहिए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 11:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG News: मोदी की गारंटी खोजने आज रायपुर कूच करेंगे एनएचएम संविदा कर्मचारी, 10 सूत्री मांगों पर 11वें दिन भी जारी रहा आंदोलन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.