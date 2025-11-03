CG News: पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता, तीन स्थानों से नक्सलियों के डंप विस्फोट सामग्री बरामद

जिसके संबंध में स्थानीय सूचना तंत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही करते हुए रविवार को जिला मुख्यालय गरियाबंद से जिला पुलिस बल गरियाबंद के ऑपरेशन टीम ई-30 द्वारा थाना शोभा एवं थाना पायलीखण्ड़ (जुगाड़) के ग्राम साईबीनकछार, कोदोमाली, भूतबेड़ा के जंगल पहाडी क्षेत्र की ओर सर्चिंग अभियान के लिए रवाना हुआ। अभियान कार्यवाही के दौरान सूचना अनुसार डम्प एरिया में पहुंचकर बीडीएस टीम द्वारा सघन सर्च किया गया। सर्च के दौरान तीन अलग-अलग स्थानों में जमीन के नीचे संदिग्ध डम्प की जानकारी हुई।