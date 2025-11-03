Patrika LogoSwitch to English

गरियाबंद

CG News: पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता, तीन स्थानों से नक्सलियों के डंप विस्फोट सामग्री बरामद

CG News: सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने तीन अलग-अलग स्थानों पर नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री का बड़ा जखीरा बरामद किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

गरियाबंद

image

Love Sonkar

Nov 03, 2025

CG News: पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता, तीन स्थानों से नक्सलियों के डंप विस्फोट सामग्री बरामद

CG News: नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस को आज एक और बड़ी सफलता मिली है। जंगल क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने तीन अलग-अलग स्थानों पर नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री का बड़ा जखीरा बरामद किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिला गरियाबंद अंतर्गत सक्रिय शासन द्वारा प्रतिबंधित माओवादी संगठन उदंती एरिया कमेटी के माओवादियों द्वारा पुलिस पार्टी ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने और दहशत फैलाने के उद्देश्य से थाना शोभा एवं थाना पायलीखण्ड़ (जुगाड़) क्षेत्रातंर्गत ग्राम साहेबिनकछार, कोदोमाली, भूतबेड़ा के जंगल क्षेत्र में आईईडी बनाने हेतु भारी मात्रा में विस्फोटक सामान को डम्प कर रखा गया था।

जिसके संबंध में स्थानीय सूचना तंत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही करते हुए रविवार को जिला मुख्यालय गरियाबंद से जिला पुलिस बल गरियाबंद के ऑपरेशन टीम ई-30 द्वारा थाना शोभा एवं थाना पायलीखण्ड़ (जुगाड़) के ग्राम साईबीनकछार, कोदोमाली, भूतबेड़ा के जंगल पहाडी क्षेत्र की ओर सर्चिंग अभियान के लिए रवाना हुआ। अभियान कार्यवाही के दौरान सूचना अनुसार डम्प एरिया में पहुंचकर बीडीएस टीम द्वारा सघन सर्च किया गया। सर्च के दौरान तीन अलग-अलग स्थानों में जमीन के नीचे संदिग्ध डम्प की जानकारी हुई।

उक्त जगह की खुदाई करने पर नक्सलियों द्वारा सुरक्षित तरीके से रखे भारी मात्रा में आईईडी बनाने का विफोस्टक सामान, चार नग कुकर, बिजली तार, पटाखा और अन्य राशन सामग्री बरामद कर माओवादियों के विनाशकारी नीतियों को विफल करने में पुलिस को सफलता मिली है। एसपी निखिल राखेचा ने पूरे मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि नक्सलियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा बलों की सर्चिंग अभियान आगे भी जारी रहेगी।

03 Nov 2025 01:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG News: पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता, तीन स्थानों से नक्सलियों के डंप विस्फोट सामग्री बरामद

