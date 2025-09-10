CG News: मछली पकड़ने डाला जाल उसमें फंस गया अजगर, गांव में घंटों लगा मेले जैसा माहौल

जानकारी के अनुसार युवक नहर में मछली पकड़ने गया था। जाल में तेज हलचल होने पर उसे लगा कि बड़ी मछली फंसी है, लेकिन जाल बाहर खींचते ही उसमें अजगर देख उसकी सांसें अटक गईं। उसने तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी। देखते ही देखते लोग वहां पहुंच गए और उत्सुकता इतनी बढ़ी कि ग्रामीणों ने अजगर को जाल सहित बस्ती के बीच ले आए। इस दौरान पूरा गांव मेले जैसा लगने लगा।कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था, तो कोई सेल्फी ले रहा था।