CG News: मछली पकड़ने डाला जाल उसमें फंस गया अजगर, गांव में घंटों लगा मेले जैसा माहौल

CG News: वन परिक्षेत्र छुरा के बोडराबांधा बिट के दादर गांव में मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक के मछली पकड़ने के लिए डाले गए जाल में मछली की जगह एक विशाल अजगर फंस गया। युवक ने जैसे ही जाल खींचा तो यह नजारा देख उसके होश उड़ गए। थोड़ी ही देर में गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई और मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए।
जानकारी के अनुसार युवक नहर में मछली पकड़ने गया था। जाल में तेज हलचल होने पर उसे लगा कि बड़ी मछली फंसी है, लेकिन जाल बाहर खींचते ही उसमें अजगर देख उसकी सांसें अटक गईं। उसने तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी। देखते ही देखते लोग वहां पहुंच गए और उत्सुकता इतनी बढ़ी कि ग्रामीणों ने अजगर को जाल सहित बस्ती के बीच ले आए। इस दौरान पूरा गांव मेले जैसा लगने लगा।कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था, तो कोई सेल्फी ले रहा था।
इधर, सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से अजगर को जाल से सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया।