CG News: 18 सितंबर सेराजिम-रायपुर रेल सेवा की शुरुवात, मुख्यमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी

18 सितंबर को सुबह 11 बजे इस रेल सेवा का शुभारंभ होगा। ट्रेन को प्रदेश के मुयमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर स्थानीय सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संया में नागरिक मौजूद रहेंगे। निरीक्षण के समय दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी, विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, सुपरवाइज़र, इंजीनियर, निरीक्षक और मुय स्टेशन प्रबंधक भी उपस्थित थे।