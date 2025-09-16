Patrika LogoSwitch to English

गरियाबंद

CG News: 18 सितंबर सेराजिम-रायपुर रेल सेवा की शुरुवात, मुख्यमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर स्थानीय सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संया में नागरिक मौजूद रहेंगे।

गरियाबंद

Love Sonkar

Sep 16, 2025

CG News: 18 सितंबर सेराजिम-रायपुर रेल सेवा की शुरुवात, मुख्यमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी
डीआरएम ने लिया तैयारियों का जायजा (Photo Patrika)

CG News: रायपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक दयानंद ने सोमवार को राजिम रेलवे स्टेशन पहुंचकर आगामी राजिम-रायपुर रेल सेवा शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मुख्य अतिथियों और आगंतुकों के लिए पार्किंग व्यवस्था, स्टेज, बैठने की व्यवस्था तथा एलईडी वॉल लगाने जैसी तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को रेलवे शिष्टाचार के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

18 सितंबर को सुबह 11 बजे इस रेल सेवा का शुभारंभ होगा। ट्रेन को प्रदेश के मुयमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर स्थानीय सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संया में नागरिक मौजूद रहेंगे। निरीक्षण के समय दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी, विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, सुपरवाइज़र, इंजीनियर, निरीक्षक और मुय स्टेशन प्रबंधक भी उपस्थित थे।

रेल सेवा शुरू होने से छत्तीसगढ़ का प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल राजिम ब्रॉड गेज नेटवर्क से सीधे जुड़ जाएगा। इससे यात्रियों को सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही व्यापार, कृषि, तीर्थाटन और पर्यटन को नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

Published on:

16 Sept 2025 03:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG News: 18 सितंबर सेराजिम-रायपुर रेल सेवा की शुरुवात, मुख्यमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी

