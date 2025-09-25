CG News: आसमान के नीचे कबाड़ में सरस्वती साइकिल योजना, बारिश से कलपुर्जे में लगी जंग

खुले आसमान के नीचे कलपुर्जों को डंप कर दिया गया है। भारी मात्रा मे डंप किये गये सायकल के कलपुर्जे एवं तैयार हो चुकी साइकिलें बारिश मे खराब हो रही हैं। इनमें जंग लग गई है। बता दें कि पिछले सत्र मे भी जंग लगी साइकिलें छात्राओं को दी गई थीं। ऐसे में छात्राओं को खुद साइकिल की मरम्मत करानी पड़ी थी।