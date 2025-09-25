CG News: आसमान के नीचे कबाड़ में सरस्वती साइकिल योजना, बारिश से कलपुर्जे में लगी जंग

CG News: राज्य सरकार द्वारा सरस्वती साइकिल योजना के तहत कक्षा 9वीं के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवार की छात्राओं को बांटी जाने वाली साइकिलें कबाड़ हो रही हैं। तहसील मुख्यालय मैनपुर के शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय मैदान में साईकिलों को ठेकेदार द्वारा तैयार किया जा रहा है।
खुले आसमान के नीचे कलपुर्जों को डंप कर दिया गया है। भारी मात्रा मे डंप किये गये सायकल के कलपुर्जे एवं तैयार हो चुकी साइकिलें बारिश मे खराब हो रही हैं। इनमें जंग लग गई है। बता दें कि पिछले सत्र मे भी जंग लगी साइकिलें छात्राओं को दी गई थीं। ऐसे में छात्राओं को खुद साइकिल की मरम्मत करानी पड़ी थी।