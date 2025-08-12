CG News: छात्रों ने स्कूल में जड़ा ताला, संस्कृत शिक्षक को वापस लाने कर रहे मांग

CG News: विकास खंड छुरा के घटकर्रा हाईस्कूल के छात्रों ने स्कूल के मुय द्वार पर ताला जड़ते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्र संस्कृत शिक्षक ओमप्रकाश साहू को स्कूल में वापस लाने की मांग कर रहे हैं। जिनका हाल ही में युक्तियुक्तकरण के तहत मैनपुर ब्लॉक के तेलखुटी स्कूल में तबादला कर दिया गया है।
7 अगस्त को कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें शिक्षक को वापस घटकर्रा हाईस्कूल में पदस्थ करने की मांग की गई थी। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई न होने पर आज छात्रों ने स्कूल बंद कर उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे।
स्थानीय लोगों और छात्रों का कहना है कि ओमप्रकाश साहू एक अनुभवी और समर्पित शिक्षक हैं, जिनकी शिक्षण शैली और व्यवहार के कारण छात्र उनसे काफी जुड़े हुए हैं। छात्रों का आरोप है कि तबादला नीति भले ही प्रशासनिक हो, लेकिन इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
हमने ताला खुलवा दिया है। नायब तहसीलदार मौजूद थे। पालकों की मांग वहां पर जायज नहीं है। शासन के सेटअप के अनुसार शिक्षक शिक्षिकाओं की, पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति है।
किशुन मतावले, खंड शिक्षा अधिकारी