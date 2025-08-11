CG Suspended: स्कूल में छात्राओं के साथ अश्लील हरकत, प्रधानपाठक और सहायक शिक्षक निलंबित

मामले की जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से आरोपी प्रधानपाठक नेतराम वर्मा व सहायक शिक्षक डीसम तिवारी को निलंबित कर दिया है। डीईओ ने कहा कि ऽहम बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और ऐसे किसी भी शिक्षक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो बच्चों के साथ अनुचित व्यवहार करता है। इसके साथ ही जिला शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में सुरक्षा व निगरानी व्यवस्था को कड़ा करने के निर्देश दिए हैं।