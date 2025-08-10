युक्तियुक्तकरण के बाद भी स्कूल के हाल बेहाल… 100% दिव्यांग शिक्षक 2 कक्षाओं को ब्रेल से पढ़ाने को मजबूर

जिले में ऐसे एक नहीं बल्कि दर्जनों स्कूल हैं। जिसमें युक्तियुक्तकरण के बाद भी ऐसे हालात हैं। ग्राम पंचायत तुस्मा स्थित शासकीय जनपद प्राथमिक शाला में पहली से लेकर पांचवीं तक 51 बच्चों को मात्र एक कमरे में बैठाकर स्कूल चल रहा है। पत्रिका टीम स्कूल पहुंची और अपना परिचय दिया तो हेडमास्टर ने तुरंत एक कमरे में पहली और दूसरी और दूसरे कमरे में तीसरी, चौथी और पांचवी के बच्चों को बैठा दिया।