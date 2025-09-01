Pm Awas Yojana: पीएम आवास की जिम्मेदारी जिसे दी, पिता के नाम पर उसी ने किया घोटाला, 10 हजार तक वसूले

Pm Awas Yojana: @ गौरव शर्मा। गरियाबंद जिले में पीएम आवास के नाम पर लूट-खसोट का धंधा चल रहा है। फर्जीवाड़े की सबसे ज्यादा शिकायत छुरा और फिंगेश्वर ब्लॉक में है। अब इसमें खुद पीएम आवास योजना का जिला समन्वयक फंसता नजर आ रहा है। उसने पैतृक गांव में अपने पिता के नाम पर पीएम आवास मंजूर करवा दिया। तीन पिलर खड़े कर एक दीवार बनाई और मकान पूरा बताकर योजना के तहत 2 किस्त भी निकाल लिए। वो भी तब, जब उनके पास पहले से पक्का मकान है। उधर, राज्य के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय प्रदेशभर में दावा कर रहे हैं कि पीएम आवास में फर्जीवाड़ा हुआ, तो सीधे कलेक्टर पर कार्रवाई होगी। यहां तो कलेक्टर की नाक के नीचे ही खेला हो गया।