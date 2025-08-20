Patrika LogoSwitch to English

गरियाबंद

CG News: एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से इलाज ठप, मरीजों को लौटना पड़ रहा खाली हाथ

CG News: आरएमए और एएनएम सहित सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल की वजह से सोमवार को मैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की भारी भीड़ जुटी रही, लेकिन अधिकांश कुर्सियां खाली रहीं।

गरियाबंद

Love Sonkar

Aug 20, 2025

CG News: एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से इलाज ठप, मरीजों को लौटना पड़ रहा खाली हाथ
एनएचएम कर्मियों की हड़ताल (Photo Patrika)

CG News: एनएचएम कर्मचारियों की बेमुद्दत हड़ताल से मैनपुर में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। एनएचएम के संविदा डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, काउंसलर, आरएमए और एएनएम सहित सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल की वजह से सोमवार को मैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की भारी भीड़ जुटी रही, लेकिन अधिकांश कुर्सियां खाली रहीं।

एनएचएम कर्मचारियों ने नियमितीकरण, ग्रेड पे निर्धारण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, और लंबित 27त्न वेतनवृद्धि सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया है। स्वास्थ्य संघ ने साफ कहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जातीं, हड़ताल जारी रहेगी।

इसके चलते स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लटकते नजर आए। कई ग्रामीण आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुले ही नहीं। इससे मरीजों को न सिर्फ इलाज से वंचित रहना पड़ा, बल्कि कई को लंबी दूरी तय कर ओडिशा की ओर जाना पड़ा। सीमावर्ती होने के कारण गरियाबंद जिले के मरीज अक्सर प्राथमिक उपचार के लिए ओडिशा जाते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Updated on:

20 Aug 2025 11:44 am

Published on:

20 Aug 2025 11:43 am

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG News: एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से इलाज ठप, मरीजों को लौटना पड़ रहा खाली हाथ

