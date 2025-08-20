CG News: एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से इलाज ठप, मरीजों को लौटना पड़ रहा खाली हाथ

CG News: एनएचएम कर्मचारियों की बेमुद्दत हड़ताल से मैनपुर में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। एनएचएम के संविदा डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, काउंसलर, आरएमए और एएनएम सहित सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल की वजह से सोमवार को मैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की भारी भीड़ जुटी रही, लेकिन अधिकांश कुर्सियां खाली रहीं।