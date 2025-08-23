CG News: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए दो दिन तक शिविर, यह होंगे जरुरी दस्तावेज

CG News: शासन द्वारा 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि इसके तहत जिले के समस्त ब्लॉकों में लगातार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें छुरा ब्लॉक में 26 अगस्त को पंचायत भवन पोंड और 28 अगस्त को पंचायत भवन पाण्डुका में एचएसआरपी नंबर प्लेट आवेदन करने और लर्निंग लायसेंस बनाने के लिए शिविर लगाया जाएगा।