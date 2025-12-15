गयाजी जंक्शन पर गूंजी किलकारी… प्लेटफॉर्म पर ही महिला ने नन्ही बच्ची को दिया जन्म, RPF और मेरी सहेली टीम ने बचाई मां-बच्ची की जान

महिला कांस्टेबल सोनिका कुमारी मौके पर पहुंचीं और तुरंत फर्स्ट एड देना शुरू कर दिया, साथ ही गर्भवती महिला को दिलासा भी दिया। उन्होंने 35 साल की ममता देवी को शांत किया और सुरक्षित डिलीवरी के लिए जरूरी कदम उठाए। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग परेशान थे, लेकिन टीम के शांत स्वभाव और लगन से स्थिति कंट्रोल में रही। जल्द ही, सबकी कोशिशों से ममता देवी ने प्लेटफॉर्म पर ही एक बच्ची को जन्म दिया। सूचना मिलते ही मंडल रेल अस्पताल गया के डॉक्टर रवि कुमार पांडे अपनी मेडिकल टीम के साथ पहुंचे। डॉक्टरों ने मां और नवजात का प्राथमिक उपचार किया और बताया कि दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं।