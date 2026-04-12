Ghaziabad : क्लीनिक में चोरी करने घुसा चोर ‘फांसी’ के फंदे की तरह शटर में फंसा, 6 घंटे तक तड़पता रहा

मौके पर पहुंची फायर सर्विस की टीम ने देखा कि चोर की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। जवानों ने बेहद सावधानी के साथ हाइड्रोलिक कटर से शटर के हिस्से को काटा। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद चोर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाहर निकलते ही आरोपी की हालत ऐसी थी कि वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने उसे पानी पिलाया और प्राथमिक उपचार के बाद हिरासत में ले लिया।