बिना कपड़ों के16वीं मंजिल से गिरी थी युवती, अंतिम संस्कार करने से इनकार, घटना की CCTV फुटेज मांग रहे परिजन

मिली जनकारी के अनुसार, सोसायटी की 16वीं मंजिल से गिरकर हुई युवती की मौत हुई थी। यह हादसा इतना भीषण था कि जमीन पर गिरते ही युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृतका उसी सोसायटी में घर-घर जाकर कपड़े प्रेस करने वाली एक महिला की बेटी थी। वह अपनी मां के काम में हाथ बंटाने और साथ रहने के लिए अक्सर वहां आया करती थी। बताया जा रहा है कि जब वह छत से गिरी तो उसके तन पर कपड़े नहीं थे। एक साधारण और मेहनतकश परिवार से ताल्लुक रखने वाली यह युवती अभी अपनी उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां सुनहरे सपने देखे जाते हैं, लेकिन इस आकस्मिक घटना ने पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया है।