घेराबंदी…ठांय-ठांय और 50 हजार का कुख्यात इनामी एनकाउंटर में ढेर; क्राइम रिकॉर्ड जानकर कांप जाएगी रूह

Anil Dujana gang member killed in police encounter गाजियाबाद क्राइम ब्रांच टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जब कुख्यात अनिल दुजाना गैंग के सदस्य को मार गिराया। जिसके ऊपर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। दो दिन पहले गाजियाबाद के ही मिठाई के दुकानदार और लोहा व्यापारी से क्रमशः 50 लाख और 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। ‌ लोहा व्यापारी ने इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। इसके पहले यूपी एसटीएफ ने मई 2023 में कुख्यात अनिल दुजाना को मेरठ में मार गिराया था।