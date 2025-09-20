Patrika LogoSwitch to English

गाज़ियाबाद

घेराबंदी…ठांय-ठांय और 50 हजार का कुख्यात इनामी एनकाउंटर में ढेर; क्राइम रिकॉर्ड जानकर कांप जाएगी रूह

Anil Dujana gang member killed in police encounter गाजियाबाद में अनिल दुजाना गैंग के सदस्य को पुलिस ने 15 मिनट के मुठभेड़ में मार गिराया। इस दौरान 25 राउंड फायरिंग हुई। एडीशनल पुलिस कमिश्नर ने यह जानकारी दी है।

गाज़ियाबाद

Narendra Awasthi

Sep 20, 2025

Anil Dujana gang member killed in police encounter गाजियाबाद क्राइम ब्रांच टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जब कुख्यात अनिल दुजाना गैंग के सदस्य को मार गिराया। जिसके ऊपर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। दो दिन पहले गाजियाबाद के ही मिठाई के दुकानदार और लोहा व्यापारी से क्रमशः 50 लाख और 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। ‌ लोहा व्यापारी ने इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। इसके पहले यूपी एसटीएफ ने मई 2023 में कुख्यात अनिल दुजाना को मेरठ में मार गिराया था।

वेव सिटी थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम ने अनिल दुजाना गैंग के सदस्य बलराम ठाकुर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। गाजियाबाद के वेब सिटी थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 25 राउंड फायरिंग हुई। एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह और क्राइम ब्रांच स्वाट टीम प्रभारी अनिल राजपूत के नेतृत्व में यह मुठभेड़ हुई। एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि बलराम ठाकुर वेव सिटी थाना क्षेत्र में मौजूद है। सूचना मिलते एडीसीपी क्राइम और क्राइम ब्रांच स्वाट टीम ने घेरेबंदी की।

15 मिनट तक हुई मुठभेड़

वेव सिटी थाना क्षेत्र के अंडरपास के निकट पुलिस ने बलराम ठाकुर को घेर लिया। इस पर पुलिस से घिरा देख बलराम ठाकुर ने गोलियां चलानी शुरु कर दी। इस दौरान करीब 15 मिनट तक दोनों तरफ से फायरिंग हुई। बलराम ठाकुर की फायरिंग में स्वाट टीम बाल बाल बच गई। इस दौरान दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी भी मौके पर पहुंच गए। 15 मिनट चली गोलीबारी में बलराम ठाकुर को पुलिस ने मार गिराया।

बलराम ठाकुर अनिल दुजाना गैंग का गुरु

बलराम ठाकुर खुद को अनिल दुजाना गैंग का गुरु बताता था और इसी नाम से वह व्यापारियों से रंगदारी की वसूली करता था। बीते 17 सितंबर को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से कवि नगर थाना क्षेत्र के मदन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के संचालक ब्रह्मपाल यादव को फोन करके धमकी दी कि 50 लाख रुपए दे दो। मैं अनिल दुजाना का गुरु बलराम ठाकुर हूं। यह कॉल 7.56 पर आई थी। जिसे स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के कर्मचारी कुमकुम ने उठाया था।

25 लाख की रंगदारी मांगी गई

इसी के 2 मिनट बाद सिहानी गेट थाना क्षेत्र स्थित लोहा मंडी व्यापारी अभिषेक गोयल से फोन करके 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। धमकी दी गई कि यदि पैसा ना मिला तो गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। अभिषेक गोयल ने इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सर्विलांस के माध्यम से पुलिस ने बलराम ठाकुर की लोकेशन ट्रेस की। इसके बाद पुलिस को यह सफलता मिली है।

20 Sept 2025 09:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / घेराबंदी…ठांय-ठांय और 50 हजार का कुख्यात इनामी एनकाउंटर में ढेर; क्राइम रिकॉर्ड जानकर कांप जाएगी रूह

