नवरात्रि में महिला पुलिसकर्मियों ने दिखाया ‘शक्ति स्वरूप’, रोते-बिलखते बदमाश बोला- मैडम फिर से…’

UP Crime: गाजियाबाद में मुठभेड़ के दौरान महिला पुलिस टीम ने हथियारबंद चोर को पकड़ा। आरोपी के पास चोरी की चीजें और एक अवैध हथियार मिला है।

गाज़ियाबाद

Harshul Mehra

Sep 24, 2025

crime scene
प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका

UP Crime: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में महिला पुलिसकर्मियों ने एनकाउंटर कर हथियारबंद चोर को गिरफ्तार किया। देर रात गाजियाबाद के लोहिया नगर आउटपोस्ट पर महिला पुलिस टीम नियमित वाहनों की जांच कर रही थी।

आरोपी के पैर में लगी गोली

इसी दौरान उन्होंने मेरठ रोड के पास बैरिकेड की ओर एक स्कूटर आता देखा। जब उन्होंने स्कूटर सवार को रोकने का इशारा किया, तो उसने भागने की कोशिश की। मौका पाते ही आरोपी ने पिस्तौल निकाली और महिला पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। महिला पुलिसकर्मियों ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस एनकाउंटर में गोली आरोपी के पैर में लगने से वह जमीन पर गिर गया।

आरोपी के खिलाफ चोरी, डकैती के मामले दर्ज

उत्तर प्रदेश में इस तरह का पहला एनकाउंटर था जो महिला अधिकारियों द्वारा किया गया। मामले में गाजियाबाद पुलिस ने विजय नगर की कुनेवाली गली के रहने वाले जितेंद्र (22) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास चोरी की चीजें और एक अवैध हथियार मिला है। पुलिस ने बताया कि जितेंद्र के खिलाफ चोरी, डकैती और झपटमारी के 8 मामले दर्ज हैं।

आरोपी के पास से क्या बरामद हुआ?

पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से दिल्ली से चोरी किया गया एक स्कूटर, एक सैमसंग टैबलेट, एक सैमसंग मोबाइल फोन और कारतूसों के साथ 315 बोर का देसी पिस्तौल बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने आरोपी जितेंद्र ने मोटरसाइकिल और स्कूटर चोरी करने, राहगीरों से मोबाइल और नकदी छीनने और उन्हें सस्ते दामों पर बेचने की बात कबूल की।

आरोपी का वीडियो वायरल

पुलिस की माने तो आरोपी ने बरामद टैबलेट और फोन क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास चोरी किए गए थे, जबकि स्कूटर पिछले साल दिल्ली से चोरी किया गया था। आरोपी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी जितेंद्र को लड़खड़ाते हुए दो पुलिसकर्मियों के बीच देखा गया। आरोपी गिड़गिड़ाता हुए कह रहा है, "मैडम, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा… सॉरी मैडम।"

वीडियो में एक अधिकारी आरोपी से पूछती हुई दिखाई दे रही है, "क्या तुम पुलिस पर गोली चलाओगे?" जिस पर जितेंद्र ने जवाब दिया, "नहीं मैम, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा।" पुलिस सहायक आयुक्त उपासना पांडेय ने आरोपी को पकड़ने वाली महिला अधिकारियों के नाम बताए, जिनमें महिला थाने की SHO रीतू त्यागी, इंस्पेक्टर वीनेता यादव और भुवनेश्वरी सिंह, साथ ही हेड कांस्टेबल ममता कुमारी और नीतू सिंह शामिल हैं।

