फेमस फिल्म डायरेक्टर गिरफ्तार, इस एक्ट्रेस ने लगाया था यौन शोषण का आरोप

अभिनेत्री मूल रूप से हापुड़ की रहने वाली है और वर्तमान में नोएडा के सेक्टर-53 में रहती है। वह हरियाणवी इंडस्ट्री में एक जानी-मानी कलाकार है, जिसे मशहूर गाने ‘राजी बोल जा’ से पहचान मिली। इसके अलावा, वह कई म्यूजिक वीडियो में काम कर चुकी है और उत्तर कुमार के साथ भी कई प्रोजेक्ट्स में सहयोग कर चुकी है। उसने अपनी शिकायत में बताया कि अगस्त 2020 में उसकी मुलाकात उत्तर कुमार से हुई थी। उत्तर ने उसे एक हरियाणवी गीत और देहाती फिल्म में मुख्य भूमिका का वादा किया था। हालांकि, बाद में उसने अभिनेत्री का यौन शोषण किया।