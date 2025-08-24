सिपाही को 130 की रफ्तार से आई कार ने रौंदा, 10 फीट तक हवा में उछला, मौत

गाजियाबाद: गाजियाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर ड्यूटी कर रहे एक ट्रैफिक सिपाही को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही एक अर्टिगा कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सिपाही हवा में 10 फीट तक उछला और 100 मीटर दूर जाकर गिरा। इस दिल दहला देने वाली घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है।
22 अगस्त को हुई इस घटना में घायल सिपाही की पहचान विपिन कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से खुर्जा, विमलानगर के रहने वाले हैं। टक्कर के बाद गाड़ी चला रहा शख्स मौके से फरार हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल सिपाही को मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। रविवार सुबह सिपाही की मौत हो गई।
डॉक्टरों के मुताबिक, विपिन के दोनों पैरों में गंभीर फ्रैक्चर हुआ था।
शनिवार रात को सामने आए सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार (UP14GS9138) सिपाही विपिन कुमार को कुचलती हुई निकल जाती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
गाजियाबाद में एक ट्रैफिक सिपाही को कुचलने वाला आरोपी हिस्ट्रीशीटर निकला। आरोपी विनीत के खिलाफ मारपीट और चोरी के 6 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। उसके पिता और चाचा भी हिस्ट्रीशीटर हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।सिपाही के भाई ने बताया कि आरोपी ने जान से मारने की नीयत से कार चढ़ाई थी। आरोपी ने यह भी कबूल किया है कि वारदात के समय वह शराब के नशे में था।पुलिस के मुताबिक, कार की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आरोपी ने अचानक अपनी लेन बदलकर सिपाही को टक्कर मारी थी। सिपाही विपिन कुमार की हालत गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है। जिस कार से यह हादसा हुआ, वह आरोपी के भाई के नाम पर है।