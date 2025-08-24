सिपाही को 130 की रफ्तार से आई कार ने रौंदा, 10 फीट तक हवा में उछला, मौत

गाजियाबाद में एक ट्रैफिक सिपाही को कुचलने वाला आरोपी हिस्ट्रीशीटर निकला। आरोपी विनीत के खिलाफ मारपीट और चोरी के 6 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। उसके पिता और चाचा भी हिस्ट्रीशीटर हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।सिपाही के भाई ने बताया कि आरोपी ने जान से मारने की नीयत से कार चढ़ाई थी। आरोपी ने यह भी कबूल किया है कि वारदात के समय वह शराब के नशे में था।पुलिस के मुताबिक, कार की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आरोपी ने अचानक अपनी लेन बदलकर सिपाही को टक्कर मारी थी। सिपाही विपिन कुमार की हालत गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है। जिस कार से यह हादसा हुआ, वह आरोपी के भाई के नाम पर है।