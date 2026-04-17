Ghaziabad Accident: दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर थार गाड़ी खड़ी कर, पूछ रहे थे रास्ता… ट्रैवल बस ने कुचला तीन युवकों की दर्दनाक मौत

प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि बस चालक को चलते समय नींद आ गई थी। जिसके चलते वह समय पर ब्रेक नहीं लगा पाया। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। ताकि हादसे की पूरी सच्चाई सामने आ सके। यह हादसा एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि हाईवे पर जरा सी लापरवाही किस तरह जानलेवा साबित हो सकती है।