Ghaziabad News: सड़क पर पलटा केमिकल टैंकर! धमाके के साथ लगी भीषण आग, गाजियाबाद के 2 कारोबारी जिंदा जले

Ghaziabad businessmen burnt alive accident: हरियाणा के रेवाड़ी में सोमवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। दिल्ली-जयपुर हाईवे (NH-48) पर बनीपुर चौक के पास केमिकल से भरा टैंकर अचानक बेकाबू होकर पलट गया। टैंकर के पलटते ही जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग भड़क गई। देखते ही देखते आग की लपटें इतनी तेज हो गईं कि आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
इसी दौरान पीछे से आ रही एक कार सीधे आग की चपेट में आ गई। कार में बैठे गाजियाबाद और दिल्ली के चार कारोबारी खाटूश्याम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। कार आग की लपटों में घिरने के बाद धूं-धूं कर जल उठी। लोगों ने हिम्मत करके सवारियों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तेज लपटों के कारण वे पास तक नहीं जा सके।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और कार में फंसे कारोबारियों को बाहर निकाला। हादसे में गाजियाबाद के अंशु मित्तल उर्फ आशु (40) और दिल्ली के संजीव अग्रवाल उर्फ मोनू (41) को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जबकि गाजियाबाद के ऋषि अरोड़ा और दिल्ली के सुमित गोयल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं।
सभी कारोबारी गाजियाबाद के तुराबनगर मार्केट से जुड़े हुए थे। अंशु और सुमित साड़ी के व्यापारी थे, जबकि संजीव की जूतों की दुकान थी और ऋषि अरोड़ा हैंडलूम का व्यापार करते थे। इस दर्दनाक हादसे की खबर मिलते ही कारोबारियों के बीच मातम पसर गया।
टैंकर में लगी आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने में फायर टीम को लंबा वक्त लगा। इस दौरान हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से ट्रैफिक रोक दिया था। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं, टैंकर ड्राइवर और उसके साथी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है।