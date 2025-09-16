Ghaziabad News: सड़क पर पलटा केमिकल टैंकर! धमाके के साथ लगी भीषण आग, गाजियाबाद के 2 कारोबारी जिंदा जले

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और कार में फंसे कारोबारियों को बाहर निकाला। हादसे में गाजियाबाद के अंशु मित्तल उर्फ आशु (40) और दिल्ली के संजीव अग्रवाल उर्फ मोनू (41) को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जबकि गाजियाबाद के ऋषि अरोड़ा और दिल्ली के सुमित गोयल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं।