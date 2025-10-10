Ghaziabad Crime: दूसरी पत्नी ने प्रेमी से कराई पति की हत्या, पकड़ लिया रंगेहाथ तो रच दी मौत की प्लानिंग”

Ghaziabad Crime: करीब डेढ़ साल पहले आसिफ ड्रग तस्करी के आरोप में जेल भेजा गया था। इसी दौरान उसकी पत्नी अरशी की पहचान आसिफ के दोस्त रेहान से हुई। जो उससे मिलने जेल आया करता था। आसिफ ने रेहान को अपनी पत्नी तक कुछ सामान पहुंचाने के लिए कहा था। इस बहाने रेहान और अरशी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। जब आसिफ पांच महीने पहले जेल से बाहर आया। तो उसे पत्नी के अवैध संबंधों की भनक लग गई। इस पर अक्सर दोनों में झगड़ा होने लगा। बताया जा रहा है कि अरशी उस समय गर्भवती भी थी। और आसिफ ने उस पर रोक-टोक बढ़ा दी थी। इससे नाराज होकर उसने रेहान के साथ मिलकर आसिफ को मारने की योजना बनाई।