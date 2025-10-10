Ghaziabad Crime: दूसरी पत्नी ने प्रेमी से कराई पति की हत्या, पकड़ लिया रंगेहाथ तो रच दी मौत की प्लानिंग”

प्रेस वार्ता करते पुलिस अधिकारी पकड़े गए आरोपी फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट
Ghaziabad Crime: गाजियाबाद के डासना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। यहां रहने वाले आसिफ उर्फ गुल्लू की हत्या उसकी दूसरी पत्नी अरशी ने अपने प्रेमी रेहान से कराई थी। पुलिस के अनुसार, आसिफ ने अपनी पत्नी और रेहान को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। जिसके बाद दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई।
Ghaziabad Crime: करीब डेढ़ साल पहले आसिफ ड्रग तस्करी के आरोप में जेल भेजा गया था। इसी दौरान उसकी पत्नी अरशी की पहचान आसिफ के दोस्त रेहान से हुई। जो उससे मिलने जेल आया करता था। आसिफ ने रेहान को अपनी पत्नी तक कुछ सामान पहुंचाने के लिए कहा था। इस बहाने रेहान और अरशी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। जब आसिफ पांच महीने पहले जेल से बाहर आया। तो उसे पत्नी के अवैध संबंधों की भनक लग गई। इस पर अक्सर दोनों में झगड़ा होने लगा। बताया जा रहा है कि अरशी उस समय गर्भवती भी थी। और आसिफ ने उस पर रोक-टोक बढ़ा दी थी। इससे नाराज होकर उसने रेहान के साथ मिलकर आसिफ को मारने की योजना बनाई।
पुलिस जांच में सामने आया कि रेहान और उसके साथी गुलफाम व दानिश ने आसिफ की दिनचर्या की रेकी की। अरशी ने बताया कि उसका पति हर शाम अपनी पहली पत्नी जूही से मिलने जाता है। इसी दौरान 7 सितंबर की रात को रेहान, बिलाल, जीशान और उबैश ने रफीकाबाद फाटक के पास घात लगाकर आसिफ पर फायरिंग कर दी। जिसमें दो गोलियां उसके सिर में लगीं और मौके पर ही मौत हो गई।
मसूरी एसीपी लिपी नगायच ने बताया कि पुलिस ने हत्या में शामिल अरशी, रेहान, बिलाल, जीशान और उबैश को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से दो तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। जबकि गुलफाम और दानिश, जो रेकी कर रहे थे। अभी भी फरार हैं।
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि रेहान ने पहले भी आसिफ की हत्या की कोशिश की थी। उसने अरशी को नींद की गोलियां दी थीं और आसिफ को दूध में मिलाकर देने को कहा था। लेकिन योजना असफल रही। इसके बाद उन्होंने सड़क पर ही उसकी हत्या करने का फैसला लिया।
अरशी का असली नाम प्राची है। जो मुरादनगर की रहने वाली है। उसने पहले हापुड़ निवासी दीपक से शादी की थी। लेकिन 2022 में उसे छोड़कर ड्रग माफिया आसिफ से निकाह कर लिया। धर्म परिवर्तन के बाद वह प्राची से अरशी बन गई थी। आसिफ के साथ डासना में किराये के मकान में रहती थी। आसिफ की पहली पत्नी जूही अपनी बेटी के साथ अलग रहती है।
बड़ी खबरेंView All
गाज़ियाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग