गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला मर्डर, युवक के मुंह में पिस्टल डालकर मारी गोली, सिर के आर-पार निकली; मचा हड़कंप

एसीपी लिपी नगायच के मुताबिक, मृतक आसिफ का नाम पहले भी मादक पदार्थों की तस्करी में सामने आ चुका है। वह मसूरी सहित अन्य जनपदों की जेलों में रह चुका था। करीब एक साल पहले मसूरी थाना पुलिस ने उसे ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ कुल पांच आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सात महीने पहले ही वह जेल से जमानत पर बाहर आया था। पुलिस का कहना है कि उसके पुराने आपराधिक रंजिशों की भी पड़ताल की जा रही है।