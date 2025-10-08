Patrika LogoSwitch to English

गाज़ियाबाद

गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला मर्डर, युवक के मुंह में पिस्टल डालकर मारी गोली, सिर के आर-पार निकली; मचा हड़कंप

Ghaziabad Murder News: गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में तीन हमलावरों ने 34 वर्षीय आसिफ की निर्मम हत्या कर दी। आरोपियों ने उसके मुंह में पिस्टल डालकर गोली मारी, जिससे सिर के आर-पार छेद हो गया।

2 min read

गाज़ियाबाद

image

Mohd Danish

Oct 08, 2025

ghaziabad man shot in mouth three attackers wife suspected murder

गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला मर्डर | AI Generated Image

Ghaziabad man shot in mouth: यूपी के गाजियाबाद में मंगलवार की शाम दहशत फैलाने वाली वारदात सामने आई, जब तीन हमलावरों ने एक युवक को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। वारदात उस वक्त हुई जब आसिफ नामक युवक अपने काम से घर लौट रहा था। हमलावरों ने पहले उसे घेरा और फिर उसके मुंह में पिस्टल डालकर ट्रिगर दबा दिया। गोली इतनी नजदीक से मारी गई कि सिर के आर-पार निकल गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

मुंह में पिस्टल डालकर मारी गोली

जानकारी के अनुसार, डासना के मोहल्ला बड़ा बाजार के रहने वाले 34 वर्षीय आसिफ मिस्त्री का काम करते थे। मंगलवार शाम करीब 8 बजे वह स्कूटी से घर लौट रहे थे। जैसे ही वह सिकरोड़ा रेलवे फाटक के पास मयूर विहार पहुंचे, तीन युवकों ने उन्हें रोक लिया। किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और तभी दो हमलावरों ने आसिफ को पकड़ लिया। तीसरे ने उनके मुंह में पिस्टल की नाल डालकर गोली दाग दी।

गोली सीधे सिर के आर-पार निकल गई, जिससे वह स्कूटी से नीचे गिर पड़े। इसके बाद हमलावरों ने उन पर दो और गोलियां दागीं, एक कनपटी और दूसरी चेहरे के पास जाकर धंसी। मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले आरोपी हवाई फायरिंग करते हुए पैदल ही भाग निकले।

अस्पताल पहुंचने से पहले ही टूटी आसिफ की सांसें

वारदात के बाद इलाके के लोग मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ आसिफ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। आसिफ की मौत की खबर मिलते ही उसके घर में चीख-पुकार मच गई।

परिवार का आरोप, दूसरी बीवी ने कराई हत्या

आसिफ के परिवारवालों ने बताया कि उसकी दो शादियां थीं। पहली पत्नी अर्शी डासना में रहती थी, वहीं दूसरी पत्नी जूही के साथ आसिफ रफीकाबाद थाना क्षेत्र के वेव सिटी इलाके में किराए के मकान में रहता था। परिजनों का दावा है कि जूही ने साजिश रचकर अपने साथियों से आसिफ की हत्या करवाई है। मृतक के छोटे भाई अनवर ने मसूरी थाने में दूसरी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। परिवार अब जूही की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है।

सात महीने पहले जेल से लौटा था मृतक

एसीपी लिपी नगायच के मुताबिक, मृतक आसिफ का नाम पहले भी मादक पदार्थों की तस्करी में सामने आ चुका है। वह मसूरी सहित अन्य जनपदों की जेलों में रह चुका था। करीब एक साल पहले मसूरी थाना पुलिस ने उसे ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ कुल पांच आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सात महीने पहले ही वह जेल से जमानत पर बाहर आया था। पुलिस का कहना है कि उसके पुराने आपराधिक रंजिशों की भी पड़ताल की जा रही है।

दूसरी पत्नी पर शक, दो टीमें जांच में जुटीं

डीसीपी देहात जोन सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से ही साफ होगा कि आसिफ को कितनी गोलियां लगीं। फिलहाल दो जगह बुलेट एंट्री की पुष्टि हुई है। पुलिस ने दूसरी पत्नी जूही पर संदेह जताने के बाद दो टीमें गठित कर दी हैं। सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर पुलिस हमलावरों की तलाश में दबिश दे रही है।

08 Oct 2025 08:59 am

गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला मर्डर, युवक के मुंह में पिस्टल डालकर मारी गोली, सिर के आर-पार निकली; मचा हड़कंप

