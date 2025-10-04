मॉर्निंग वॉक पर निकलीं तीन महिलाओं को कार ने कुचला, 20 फीट दूर जाकर गिरीं, दर्दनाक मौतों से दहला इलाका

पुलिस ने घटनास्थल से सूचना मिलते ही डायल 112 और सिहानीगेट पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि ड्राइवर नेहरू नगर का रहने वाला है और उसका नाम मंजुल है। वह बुलंदशहर से लौट रहा था। नींद में झपकी आने के कारण हादसा हुआ।