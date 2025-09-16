अपराधी को पुलिस ने दिया VVIP ट्रीटमेंट! बैरक में बिस्तर पर सोने की मिली आजादी, चौकी प्रभारी लाइन हाजिर

Ghaziabad police vvip treatment video viral: गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में गोविंदपुरी चौकी की बैरक में हथकड़ी में सोते आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सनसनी मच गई है। 43 सेकेंड का यह वीडियो एक्स (Twitter) पर पोस्ट किया गया, जिसमें मारपीट के आरोपी को पुलिसकर्मी के बिस्तर पर सोते हुए देखा जा सकता है।