अपराधी को पुलिस ने दिया VVIP ट्रीटमेंट! बैरक में बिस्तर पर सोने की मिली आजादी, चौकी प्रभारी लाइन हाजिर

Ghaziabad police vvip treatment video viral: गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में गोविंदपुरी चौकी की बैरक में हथकड़ी में सोते आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सनसनी मच गई है। 43 सेकेंड का यह वीडियो एक्स (Twitter) पर पोस्ट किया गया, जिसमें मारपीट के आरोपी को पुलिसकर्मी के बिस्तर पर सोते हुए देखा जा सकता है।
वीडियो में दिखाई दे रहे आरोपी पर दो दिन पहले एक युवक को घायल करने का आरोप है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद आरोपी को पकड़कर चौकी में लाया गया, लेकिन कथित तौर पर पुलिस ने आरोपी को थाने ले जाने के बजाय बैरक में ही रखा।
सूत्रों के अनुसार, आरोपी किसी विशेष समुदाय का है। इस मामले के वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर चौकी पुलिस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वीडियो के वायरल होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
मोदीनगर एसीपी अमित सक्सेना ने बताया कि सोशल मीडिया से उन्हें मामले की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि मामले की गहराई से जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस उपायुक्त ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी ने गोविंदपुरी चौकी इंचार्ज अनीश गौतम को सोमवार रात लाइन हाजिर कर दिया। चौकी में सभासद से एक लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप के चलते पहले भी हंगामा हो चुका है।
गोविंदपुरी चौकी का चार्ज 2023 बैच के दरोगा पर है। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने हाल ही में सवाल उठाया था कि वरिष्ठ दरोगाओं को नजरअंदाज कर 2023 बैच के दरोगाओं को क्यों चार्ज दिया गया। उन्होंने कई दरोगाओं पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप भी लगाया।
सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। जनता मांग कर रही है कि ऐसी वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाले अधिकारीयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।