Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

अपराधी को पुलिस ने दिया VVIP ट्रीटमेंट! बैरक में बिस्तर पर सोने की मिली आजादी, चौकी प्रभारी लाइन हाजिर

Ghaziabad Police News: गाजियाबाद के मोदीनगर में पुलिस ने मारपीट के आरोपी को बैरक में हथकड़ी में सोते हुए VVIP ट्रीटमेंट दिया। वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। पुलिस ने जांच का भरोसा दिलाया और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

गाज़ियाबाद

Mohd Danish

Sep 16, 2025

ghaziabad police vvip treatment video viral
अपराधी को पुलिस ने दिया VVIP ट्रीटमेंट! Image Source - Social Media 'X'

Ghaziabad police vvip treatment video viral: गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में गोविंदपुरी चौकी की बैरक में हथकड़ी में सोते आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सनसनी मच गई है। 43 सेकेंड का यह वीडियो एक्स (Twitter) पर पोस्ट किया गया, जिसमें मारपीट के आरोपी को पुलिसकर्मी के बिस्तर पर सोते हुए देखा जा सकता है।

वीडियो में दिखाई दे रहे आरोपी पर दो दिन पहले एक युवक को घायल करने का आरोप है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद आरोपी को पकड़कर चौकी में लाया गया, लेकिन कथित तौर पर पुलिस ने आरोपी को थाने ले जाने के बजाय बैरक में ही रखा।

ये भी पढ़ें

साली को ले गया जीजा, बहन को भगा ले गया साला! बरेली में रिश्तों का अनोखा प्रेम-प्रसंग, प्रेम कहानी बनी पहेली
बरेली
bareilly jeeja sali sala bahan love affair

समुदाय विशेष का आरोपी

सूत्रों के अनुसार, आरोपी किसी विशेष समुदाय का है। इस मामले के वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर चौकी पुलिस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वीडियो के वायरल होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

मोदीनगर एसीपी अमित सक्सेना ने बताया कि सोशल मीडिया से उन्हें मामले की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि मामले की गहराई से जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

चौकी प्रभारी लाइन हाजिर

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस उपायुक्त ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी ने गोविंदपुरी चौकी इंचार्ज अनीश गौतम को सोमवार रात लाइन हाजिर कर दिया। चौकी में सभासद से एक लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप के चलते पहले भी हंगामा हो चुका है।

गोविंदपुरी चौकी का चार्ज 2023 बैच के दरोगा पर है। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने हाल ही में सवाल उठाया था कि वरिष्ठ दरोगाओं को नजरअंदाज कर 2023 बैच के दरोगाओं को क्यों चार्ज दिया गया। उन्होंने कई दरोगाओं पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप भी लगाया।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएँ

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। जनता मांग कर रही है कि ऐसी वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाले अधिकारीयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 09:17 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / अपराधी को पुलिस ने दिया VVIP ट्रीटमेंट! बैरक में बिस्तर पर सोने की मिली आजादी, चौकी प्रभारी लाइन हाजिर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.