गाज़ियाबाद

कुत्ता सिर्फ हादसे का बहाना…गाजियाबाद में सब-इंस्पेक्टर रिचा सचान को रौंदते हुए निकली थी कार

Richa Sachan Death: गाजियाबाद के कविनगर थाने में तैनात 25 साल की सब इंस्पेक्टर रिचा सचान की मौत मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस का कहना है कि रिचा की मौत सिर्फ कुत्ते के सामने आने की वजह से नहीं हुई है।

गाज़ियाबाद

Vishnu Bajpai

Aug 19, 2025

Ghaziabad Sub inspector Richa Sachan Death Case New twist
सब इंस्पेक्टर रिचा सचान। (फाइल फोटो)

Richa Sachan Death: गाजियाबाद के कवि नगर पुलिस थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर रिचा सचान (25) की मौत के मामले में एक दुखद और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शुरुआती तौर पर उनकी मौत को सिर्फ कुत्ते के टकराने से हुई दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि रिचा सचान की मौत सिर्फ बाइक के सामने कुत्ता आने से नहीं हुई बल्कि इसके पीछे वह तेज रफ्तार कार थी, जिसने घटनास्‍थल पर ही उन्हें कुचल दिया। कार उनके सीने पर चढ़कर निकल गई। इससे उनकी मौत हो गई। एडिशनल पुलिस कमिश्नर भास्कर वर्मा ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि रविवार-सोमवार की रात ड्यूटी से घर लौटते समय यह दर्दनाक हादसा हुआ।

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस के मुताबिक रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे गाजियाबाद के कवि नगर थाने में अपना काम खत्म 25 साल की सब इंस्पेक्टर रिचा सचान अपने कमरे पर लौट रही थीं। इसी बीच रास्ते में उनकी बाइक के सामने एक कुत्ता आ गया। जिसे बचाने में उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और वह सड़क पर ही गिर गईं। इसी दौरान पीछे से एक तेज रफ्तार कार आ रही थी, जो रिचा सचान के सीने पर चढ़कर निकल गई। सीने पर कार चढ़ने की वजह से रिचा सचान गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनके सिर पर हेलमेट लगा था। इसके बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

प्रतिभावान पुलिस अधिकारी का असमय निधन

एडिशनल पुलिस कमिश्नर भास्कर वर्मा ने बताया कि इस घटना के बाद तुरंत एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उन्हें आनन-फानन में सर्वोदय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कानपुर की रहने वाली रिचा सचान 2023 में यूपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हुई थीं। गाजियाबाद में वह शास्त्री नगर पुलिस चौकी का कार्यभार संभाल रही थीं। पुलिस की जिम्मेदारी के साथ-साथ, वह सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) की तैयारी भी कर रही थीं, जिससे उनकी लगन और प्रतिभा का पता चलता है। यह भी बताया गया है कि उन्होंने पीसीएस परीक्षा भी पास की थी।

अंतिम संस्कार और सम्मान

रिचा के निधन से उनका परिवार सदमे में है और गहरे दुख में डूबा हुआ है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि वे अगले साल उनकी शादी की योजना बना रहे थे, लेकिन इस हादसे ने उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। सोमवार को पुलिस लाइंस, गाजियाबाद में सब-इंस्पेक्टर रिचा सचान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद, पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक स्थान कानपुर ले जाया गया। पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है और उस कार चालक की तलाश की जा रही है जिसने यह हादसा किया। पुलिस अधिकारियों की मानें तो कुत्ता तो सिर्फ हादसे का बहाना था। सब इंस्पेक्टर रिचा सचान की मौत की वजह वो कार बनी, जो उनके सड़क पर गिरते ही उन्हें रौंदते हुए निकल गई।

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / कुत्ता सिर्फ हादसे का बहाना…गाजियाबाद में सब-इंस्पेक्टर रिचा सचान को रौंदते हुए निकली थी कार

