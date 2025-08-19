कुत्ता सिर्फ हादसे का बहाना…गाजियाबाद में सब-इंस्पेक्टर रिचा सचान को रौंदते हुए निकली थी कार

रिचा के निधन से उनका परिवार सदमे में है और गहरे दुख में डूबा हुआ है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि वे अगले साल उनकी शादी की योजना बना रहे थे, लेकिन इस हादसे ने उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। सोमवार को पुलिस लाइंस, गाजियाबाद में सब-इंस्पेक्टर रिचा सचान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद, पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक स्थान कानपुर ले जाया गया। पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है और उस कार चालक की तलाश की जा रही है जिसने यह हादसा किया। पुलिस अधिकारियों की मानें तो कुत्ता तो सिर्फ हादसे का बहाना था। सब इंस्पेक्टर रिचा सचान की मौत की वजह वो कार बनी, जो उनके सड़क पर गिरते ही उन्हें रौंदते हुए निकल गई।