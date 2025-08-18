Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

चौकी से निकली 25 साल की महिला दरोगा की 20 मिनट में मौत, सिपाही ने लगाया आपत्तिजनक स्टेटस

Crime: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में तैनात 25 साल की महिला दरोगा की सड़क हादसे में मौत गई। जबकि दूसरी घटना में एक सिपाही ने महकमे को शर्मसार कर दिया। दोनों मामलों की जांच में पुलिस जुटी है।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Aug 18, 2025

Woman Sub inspector Richa Sharma died in accident Uproar on constable Sohail Khan video in Ghaziabad Crime
गाजियाबाद में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर की हादसे में मौत, सिपाही ने लगाया आपत्तिजनक स्टेटस। (फोटोः सोशल मीडिया)

Crime: दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद जिले कविनगर थाने में तैनात 25 साल की महिला दरोगा ड्यूटी खत्म कर अपने कमरे पर लौट रही थी। चौकी से निकलने के 20 मिनट बाद ही वह एक हादसे का शिकार हो गईं। इसकी सूचना से विभाग में हड़कंप मच गया। आनन-फानन स्टाफ मौके पर पहुंचा और महिला दरोगा के अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दूसरी ओर गाजियाबाद के ही मधुबन बापूधाम में तैनात ‌एक सिपाही ने विभाग को शर्मसार कर दिया। पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी है।

कानपुर की रहने वाली थीं महिला दरोगा ऋचा शर्मा

जानकारी के अनुसार, कानपुर निवासी 25 साल की ऋचा शर्मा गाजियाबाद के कविनगर थाने से संबंधित शास्‍त्रीनगर चौकी पर तैनात थीं। वह साल 2023 में ही यूपी पुलिस में भर्ती हुई थीं। पु‌लिस सूत्रों के अनुसार अभी तक ऋचा शर्मा की शादी नहीं हुई थी। रविवार देर रात वह शास्‍त्री नगर चौकी से ड्यूटी खत्म कर पास में ही स्थित किराए के कमरे पर जा रही थीं। इसी बीच रात करीब दो बजे उनकी स्कूटी के सामने एक कुत्ता आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में ऋचा शर्मा स्कूटी से अपना संतुलन खो बैठीं और सड़क पर ही गिर गई। इस दौरान हेलमेट लगा होने के बावजूद उनके सिर में गंभीर चोट आई।

हादसे की सूचना से चौकी में मचा हड़कंप

आसपास के लोगों ने शास्‍त्रीनगर पुलिस चौकी को इसकी सूचना दी। चौकी से निकलने के 20 मिनट बाद ही हादसे की सूचना से चौकी में हड़कंप मच गया। आनन-फानन चौकी स्टाफ मौके पर पहुंचा और ऋचा शर्मा को अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मामले की जानकारी रात में ही पुलिस के आला अधिकारियों को दी गई। एसीपी कविनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि ऋचा शर्मा के परिजनों को मामले की सूचना दे दी गई है। इसके साथ ही सब इंस्पेक्टर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। उनकी मौत से परिजनों का बुरा हाल है। हादसे की जांच की जा रही है।

मधुबन बापूधाम में तैनात सिपाही के वीडियो पर बवाल

दूसरी ओर गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम में तैनात एक सिपाही के वीडियो को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया यूजर्स का आरोप है कि मधुबन बापूधाम में तैनात सोहेल खान ने हिन्दू धर्म की भावनाएं आहत की हैं।

जन्माष्टमी पर मंदिर में पढ़ी आपत्तिजनक आयत

दरअसल, मधुबन बापूधाम में तैनात सिपाही सोहेल खान ने जन्माष्टमी पर अपने व्हाट्सएप पर एक वीडियो स्टेटस लगाया। वीडियो किसी मंदिर का प्रतीत हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में सिपाही सोहेल खान एक मंदिर में खड़ा है। वीडियो में वह कुरआन की एक आयत पढ़ता सुना जा रहा है। इस आयत को पढ़ते हुए सोहेल खान कहता है 'अल्लाह के सिवा कोई इवादत' के लायक नहीं है।'

सोशल मीडिया यूजर्स में दिखा आक्रोश

सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि यह वीडियो जन्माष्टमी पर किसी मंदिर में सोहेल खान ने बनाया है। हालांकि गाजियाबाद पुलिस की ओर से अभी तक यह नहीं बताया गया है कि आरोपी सोहेल खान की किसी मंदिर में ड्यूटी लगी थी या फिर वो निजी कारणों से मंदिर गए। इस वीडियो पर एक 'X' यूजर्स ने गाजियाबाद पुलिस को टैग करते हुए लिखा है "बताया ये जा रहा है की ये जनाब पुलिस में हैं और इस समय गाजियाबाद के मधुबन बाबू धाम थाने में तैनात हैं। मंदिर में जाकर इन्होंने ये स्टेटस लगाया है की अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, अगर इनकी मानसिकता भड़काऊ जैसी है तो इन्हें पुलिस में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है।"

crime news

Delhi News

up crime news

