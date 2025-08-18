चौकी से निकली 25 साल की महिला दरोगा की 20 मिनट में मौत, सिपाही ने लगाया आपत्तिजनक स्टेटस

सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि यह वीडियो जन्माष्टमी पर किसी मंदिर में सोहेल खान ने बनाया है। हालांकि गाजियाबाद पुलिस की ओर से अभी तक यह नहीं बताया गया है कि आरोपी सोहेल खान की किसी मंदिर में ड्यूटी लगी थी या फिर वो निजी कारणों से मंदिर गए। इस वीडियो पर एक 'X' यूजर्स ने गाजियाबाद पुलिस को टैग करते हुए लिखा है "बताया ये जा रहा है की ये जनाब पुलिस में हैं और इस समय गाजियाबाद के मधुबन बाबू धाम थाने में तैनात हैं। मंदिर में जाकर इन्होंने ये स्टेटस लगाया है की अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, अगर इनकी मानसिकता भड़काऊ जैसी है तो इन्हें पुलिस में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है।"