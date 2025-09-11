गाजियाबाद स्टेशन पर मचा हड़कंप, पूर्णिया स्पेशल ट्रेन की बोगी धूं-धूं कर जली, यात्रियों की सांसें अटकीं

घटना के समय ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, जिससे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकलने का समय मिल गया। हालांकि धुआं और आग की लपटों को देखकर यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया। बोगी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन लोगों की जान सुरक्षित रहने से यात्रियों ने राहत की सांस ली। आग बुझाने के बाद रेलवे ने ट्रेन को बिना प्रभावित बोगी के आगे की यात्रा के लिए रवाना कर दिया।