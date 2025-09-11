Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

गाजियाबाद स्टेशन पर मचा हड़कंप, पूर्णिया स्पेशल ट्रेन की बोगी धूं-धूं कर जली, यात्रियों की सांसें अटकीं

Ghaziabad Train Fire: गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन पर आनंद विहार से पूर्णिया जा रही एक्सप्रेस ट्रेन की लगेज बोगी में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग में सामान जलकर राख हो गया, हालांकि रेलवे अधिकारियों की तत्परता से बोगी को अलग कर आग पर काबू पा लिया गया।

गाज़ियाबाद

Mohd Danish

Sep 11, 2025

ghaziabad train fire purnea express luggage coach fire sahibabad station
गाजियाबाद स्टेशन पर मचा हड़कंप | Image Source - Social Media 'X'

Train fire purnea express luggage coach in Ghaziabad: गुरुवार सुबह गाजियाबाद जिले में स्थित साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर अचानक अफरा-तफरी मच गई, जब आनंद विहार से पूर्णिया जा रही 05580 पूर्णिया एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन की लगेज बोगी से अचानक धुआं उठने लगा। धुएं को देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया और लोग तुरंत प्लेटफॉर्म पर इधर-उधर भागने लगे। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है।

रेलवे अधिकारियों की फुर्तीली कार्रवाई

जैसे ही बोगी में आग लगने की सूचना रेलवे अधिकारियों को मिली, उन्होंने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। अधिकारियों ने सबसे पहले प्रभावित बोगी को ट्रेन से अलग किया, ताकि आग ट्रेन की अन्य बोगियों तक न पहुंचे। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस पूरे हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

ये भी पढ़ें

चुनावी फर्जीवाड़े पर एआई की सर्जिकल स्ट्राइक! पंचायत चुनाव से पहले रामपुर में 2.36 लाख वोटर संदेह के घेरे में
रामपुर
rampur voter list fraud duplicate voters ai verification

यात्रियों में दहशत, लेकिन राहत की सांस

घटना के समय ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, जिससे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकलने का समय मिल गया। हालांकि धुआं और आग की लपटों को देखकर यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया। बोगी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन लोगों की जान सुरक्षित रहने से यात्रियों ने राहत की सांस ली। आग बुझाने के बाद रेलवे ने ट्रेन को बिना प्रभावित बोगी के आगे की यात्रा के लिए रवाना कर दिया।

जांच में जुटी रेलवे की तकनीकी टीम

रेलवे विभाग ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी टीम आग लगने की असली वजह का पता लगाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल शॉर्ट सर्किट को मुख्य कारण माना जा रहा है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट जांच के बाद ही सामने आएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bike-pickup accident

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 10:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / गाजियाबाद स्टेशन पर मचा हड़कंप, पूर्णिया स्पेशल ट्रेन की बोगी धूं-धूं कर जली, यात्रियों की सांसें अटकीं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.