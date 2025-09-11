गाजियाबाद स्टेशन पर मचा हड़कंप, पूर्णिया स्पेशल ट्रेन की बोगी धूं-धूं कर जली, यात्रियों की सांसें अटकीं

Train fire purnea express luggage coach in Ghaziabad: गुरुवार सुबह गाजियाबाद जिले में स्थित साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर अचानक अफरा-तफरी मच गई, जब आनंद विहार से पूर्णिया जा रही 05580 पूर्णिया एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन की लगेज बोगी से अचानक धुआं उठने लगा। धुएं को देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया और लोग तुरंत प्लेटफॉर्म पर इधर-उधर भागने लगे। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है।
जैसे ही बोगी में आग लगने की सूचना रेलवे अधिकारियों को मिली, उन्होंने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। अधिकारियों ने सबसे पहले प्रभावित बोगी को ट्रेन से अलग किया, ताकि आग ट्रेन की अन्य बोगियों तक न पहुंचे। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस पूरे हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
घटना के समय ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, जिससे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकलने का समय मिल गया। हालांकि धुआं और आग की लपटों को देखकर यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया। बोगी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन लोगों की जान सुरक्षित रहने से यात्रियों ने राहत की सांस ली। आग बुझाने के बाद रेलवे ने ट्रेन को बिना प्रभावित बोगी के आगे की यात्रा के लिए रवाना कर दिया।
रेलवे विभाग ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी टीम आग लगने की असली वजह का पता लगाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल शॉर्ट सर्किट को मुख्य कारण माना जा रहा है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट जांच के बाद ही सामने आएगी।