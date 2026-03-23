इच्छामृत्यु वाले हरीश राणा को लेकर बढ़ी बेचैनी, 1 हफ्ते से नहीं दिया खाना-पानी, कभी भी आ सकती है बुरी खबर

AIIMS की टीम, खासकर पेलिएटिव मेडिसिन और एनेस्थीसिया विभाग की हेड डॉक्टर सीमा मिश्रा के नेतृत्व में 10 डॉक्टरों का स्पेशल बोर्ड हरीश पर नजर रखे हुए है। डॉक्टरों में सबसे बड़ी चिंता यह है कि हरीश को किसी भी तरह का दर्द न हो। वे लगातार दवाएं दे रहे हैं ताकि ब्रेन और बॉडी को आराम मिले। बाहर से वार्ड में सन्नाटा है, सिर्फ मशीनों की बीप सुनाई देती थी, अब वो भी कम हो गई है। टीम हर पल सतर्क है क्योंकि स्थिति बहुत संवेदनशील है। डॉक्टरों को डर है कि प्रक्रिया में कोई तकलीफ न हो, इसलिए वे पूरी सावधानी बरत रहे हैं।