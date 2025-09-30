16वें दिन फिल्म डायरेक्टर उत्तर कुमार जेल से रिहा! यौन शोषण के आरोप के बावजूद बाहर आते ही हाथ हिलाकर किया स्वागत

शिकायतकर्ता का दावा है कि उत्तर कुमार ने उसे हरियाणवी फिल्म उद्योग में ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी। साथ ही, जाति-सूचक टिप्पणियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उसकी निजी तस्वीरें व वीडियो बिना अनुमति सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत और जांच दोनों जारी रख रही है। उत्तर कुमार के जेल से रिहा होने पर बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक डासना जेल के बाहर मौजूद थे।