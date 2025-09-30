16वें दिन फिल्म डायरेक्टर उत्तर कुमार जेल से रिहा! यौन शोषण के आरोप के बावजूद बाहर आते ही हाथ हिलाकर किया स्वागत

16वें दिन फिल्म डायरेक्टर उत्तर कुमार जेल से रिहा! Image Source - 'X' @Pankajk78010533
Haryanvi film director uttar kumar released: हरियाणवी फिल्म अभिनेता एवं निर्देशक उत्तर कुमार जमानत मिलने के बाद मंगलवार को डासना जेल से रिहा हो गए। गुरुवार को जमानत मिलने के बावजूद जमानतियों के सत्यापन में देरी के कारण उनकी रिहाई टल गई थी। जेल से बाहर आते ही उत्तर कुमार ने हाथ हिलाकर अपने समर्थकों को अभिवादन किया।
उत्तर कुमार की जमानत एससी/एसटी एक्ट अदालत ने स्वीकार की थी। अदालत ने उन्हें दो लाख रुपए के व्यक्तिगत बंद पत्र और इतनी ही रकम के दो जमानती पेश करने के आदेश दिए थे। अधिवक्ता विपिन त्यागी ने बताया कि जमानतियों का सत्यापन शनिवार और रविवार की छुट्टियों के कारण नहीं हो सका, जिसके बाद सोमवार को सत्यापन के बाद मंगलवार को जेल से रिहाई का आदेश जारी हुआ।
शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला गायिका ने जून 2025 में उत्तर कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि उत्तर कुमार ने जनवरी 2020 से जुलाई 2023 तक शादी करने और फिल्म में काम दिलाने के बहाने उसका शारीरिक और भावनात्मक शोषण किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उत्तर कुमार ने उसे गाजियाबाद स्थित कार्यालय और अमरोहा जिले के फार्महाउस बुलाकर दबाव बनाया।
पुलिस उपायुक्त निमिष पाटिल के अनुसार, उत्तर कुमार के खिलाफ बलात्कार, आपराधिक धमकी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मुकदमे के मुताबिक, उत्तर कुमार ने कथित रूप से पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की और शादी का झांसा देकर उसका शोषण जारी रखा।
शिकायतकर्ता का दावा है कि उत्तर कुमार ने उसे हरियाणवी फिल्म उद्योग में ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी। साथ ही, जाति-सूचक टिप्पणियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उसकी निजी तस्वीरें व वीडियो बिना अनुमति सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत और जांच दोनों जारी रख रही है। उत्तर कुमार के जेल से रिहा होने पर बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक डासना जेल के बाहर मौजूद थे।
