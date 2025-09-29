मानसून की तबाही शुरू, 1, 2, 3, 4 और 5 अक्टूबर को इन जिलों में भयंकर बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने यूपी में मौसम बदलने को लेकर भविष्यवाणी की है। इसके मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 30 सितंबर तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद मौसम बदलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 1 अक्टूबर को हल्‍की बारिश, जबकि 2 अक्टूबर को कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश (Heavy Rainfall) की संभावना है।